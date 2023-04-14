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    Смольный хочет создать на Думской туристический кластер. Вместо баров там видят фуд-холлы и выставки

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    Администрация Центрального района работает над превращением улиц Думской и Ломоносова в культурно-гастрономическое пространство. Об этом «Фонтанке» рассказала глава района Елена Федорова. По ее словам, у администрации «есть мысли», но более подробно ими она будет готова поделиться летом.

    «Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», — сказала она.

    В качестве ближайших аналогов Елена Федорова назвала Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853, однако, по ее словам, на Думской и Ломоносова ресторанную составляющую могут разбавить и выставочные пространства. Кластер уже формируется. Рядом работает Гостиный двор, где готовится к открытию гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строится отель, напомнила глава района.

    На вопрос о том, как привлекать новый бизнес, если помещения баров остаются опечатанными в качестве вещдоков, Елена Федорова сообщила, что это «также прорабатывается». Чиновник подчеркнула, что районные власти собираются изменить окружающую среду вместе с бизнес-сообществом и избавиться от того негатива, с которым сейчас ассоциируется Думская улица. По мнению Федоровой, это поспособствует привлечению в локацию законопослушных бизнесменов.

    Напомним, прежний барный кластер в центре Петербурга пересох окончательно после того, как следователи в компании полиции, Росгвардии и пожарных нагрянули на улицу Ломоносова в ночь с 7 на 8 апреля. Силовики проверили 13 заведений, 10 опечатали как вещественные доказательства по уголовному делу о приобщении к спиртному несовершеннолетних. Ранее аналогичным образом силовики остановили работу 17 заведений на Думской.

    Подробнее о том, на чем зарабатывали закрытые бары и почему считают, что нужны городу, читайте в материале «Фонтанки».

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    Думская улицаСмольныйПетербург
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