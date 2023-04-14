Смольный хочет создать на Думской туристический кластер. Вместо баров там видят фуд-холлы и выставки

Администрация Центрального района работает над превращением улиц Думской и Ломоносова в культурно-гастрономическое пространство. Об этом «Фонтанке» рассказала глава района Елена Федорова. По ее словам, у администрации «есть мысли», но более подробно ими она будет готова поделиться летом.



«Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», — сказала она.