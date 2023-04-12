Через цены, через расстояния. Как выгоднее — на самокате или на автобусе

Дано: Путь корреспондента «Фонтанки» от дома до метро составляет 1,05 км. Корреспондент преодолевает его пешком в среднем за 15 минут. Помогите сотруднику добраться до работы так, чтобы по максимуму сэкономить деньги и время.

Решение: Да, понятно, что самый экономный вариант — ходить пешком. Это и для здоровья полезнее. На этом текст можно было бы закончить, но мы продолжим.

От дома до метро и обратно корреспондент «Фонтанки» добирается только на наземном общественном транспорте и оплачивает их преимущественно «Подорожником». Нас интересуют именно эти перемещения, которые совершаются в среднем четыре дня в неделю. Пересадочный тариф «60 минут» для этого задействован не будет, так что за стоимость одной поездки по «Подорожнику» мы берем 44 рубля (да, с ЕКП и картой МИР не сложилось).



44 х 2 х 4 х 4 = 1 408 рублей — столько должно как минимум уходить на поездки «дом–метро», где



44 рубля — цена поездки по «Подорожнику»;

2 — количество поездок в день;

4 — количество «мобильных» дней в неделю;

4 — количество (примерно) недель в месяц. Что касается самокатов, здесь в ценообразовании легко запутаться. Конкретно сейчас в Петербурге начали сезон работы только две компании, у которых абсолютно разные тарифы и условия подписки.

Стоимость одной разовой поездки на самокате определяется как: стоимость старта + поминутный тариф + страховка. Самый стандартный показатель тут — стоимость страховки. Она позволяет получить компенсацию на определенную сумму в случае травмы, столкновения или почти имущества. Подробнее о суммах и страховых случаях «Фонтанка» писала здесь. У кикшерингов страховка стоит 35 рублей за поездку, но она добровольная, и если человек не хочет платить, перед началом поездки ему просто надо снять галочку напротив нее.



Стоимость старта и поминутный тариф у сервисов различаются. Это наверняка обусловлено экономическими причинами, например общим количеством самокатов у того или иного сервиса, уровнем покрытия той или иной площади, возможностью сервиса субсидировать часть стоимости, чтобы привлечь новых клиентов, потребительским поведением клиентов (пользуются ли они самокатом раз в неделю или несколько раз в день, ездят на короткие дистанции или на дальние).

Так, у одного кикшеринга старт стоит 30 рублей, в другого — 50 рублей. Поминутный тариф у них динамический и по типу тарифов в такси меняется в зависимости от спроса и района. Примерно на 12:00 в выбранной нами точке у первого цена была 5,49 рубля за минуту, у второго — от 7 рублей.



При условии регулярных поездок получается совсем невыгодно, поэтому сервисы продают подписки. У первого она стоит 150 рублей в месяц и обнуляет цену старта. То есть, если клиент каждый раз отказывается от страховки, он платит по поминутному тарифу исключительно за время. У второго сервиса подписка на месяц обойдется в 400 рублей, старт по ней также будет стоить 0 рублей.

У каждого кикшеринга подписка дает разные дополнительные опции и бонусы, но не будем на них останавливаться. Для нашей задачи важно, пожалуй, только то, что количество поездок по подписке не ограничено.



Как убедился корреспондент «Фонтанки» на практике, время в пути на самокате по заданному маршруту составляет примерно 5 минут. Таким образом, стоимость месяца поездок по нему для первого сервиса вычисляется как:

150 + 5,49 х 5 х 2 х 4 х 4 = 1 028,4 рубля. Для второго:

400 + 7 х 5 х 2 х 4 х 4 = 1 520 рублей. В первом случае есть возможность сэкономить около 380 рублей. Во втором случае экономии нет.

Но и в первом случае экономия может исчезнуть, если у нас изменится одна переменная — время в пути. Если не лихачить и ехать не 5 минут, а 6, 7, 10, — цена вырастет значительно:



150 + 5,49 х 10 х 2 х 4 х 4 = 1 906,8 рубля. С другой стороны, самокаты практически всегда есть в наличии, автобус же приходится ждать. Иногда неизвестно сколько: каждый петербуржец, пользующийся наземным транспортом, знает, что он не всегда следует четко по расписанию, а интервал движения в 10–15 минут может стать решающим фактором, если человек, к примеру, куда-то опаздывает. Также есть немало маршрутов из точки А в точку Б, которые не дублирует наземный транспорт или дублирует, но с пересадками, которые съедают время.



Без подписки и страховки человек заплатит за пятиминутную поездку от 57 рублей, с подпиской — от 27 рублей. Если сравнивать с «наземкой», в первом случае получается менее выгодно, во втором — более.

Ответ: Получается, что, если человек нечасто ездит на общественном транспорте и на небольшие расстояния, купить подписку на самокатный сервис для него будет выгоднее. Но есть нюанс — дождь. В плохую погоду придется мокнуть или вообще отказаться от поездки на самокате. Погодные условия — это та причина, почему в Петербурге самокаты останутся сезонным транспортом. По крайней мере пока. Хотя для них уже делают и продают зимнюю резину.

Устала ждать свой автобус Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

