«Облезших» львов в парке Победы заменят на новые к 9 Мая

Скульптуры львов, которые летом 2022 года были установлены в Московском парке Победы и которые за зиму растеряли красочный слой, являются временной экспозицией. Ко Дню Победы их заменят на новые. Об этом 12 апреля «Фонтанке» рассказали в администрации Московского района.
«Скульптуры львов были установлены как временная экспозиция. Как пояснили администрации в реставрационной мастерской, на скульптурах за зиму пострадал внешний слой покрытия композитного материала, оказались обнажены стыковочные швы», — рассказали в пресс-службе района.
Работы по воссозданию львов, как и по реставрации постаментов, провела реставрационная мастерская «На Боровой». Вся работа была проведена за счет внебюджетных средств.
«Мастерская взяла на себя обязательство изготовить из созданной формы новые скульптуры, они будут выполнены из более стойкого материала. Их установят в парке к 9 Мая», — добавили в администрации.
Накануне «Фонтанка» показывала фотографии сторожевых львов из парка Победы, которые сделал читатель. На кадрах видно, что со скульптур слез слой краски.