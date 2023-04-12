«Облезших» львов в парке Победы заменят на новые к 9 Мая

Скульптуры львов, которые летом 2022 года были установлены в Московском парке Победы и которые за зиму растеряли красочный слой, являются временной экспозицией. Ко Дню Победы их заменят на новые. Об этом 12 апреля «Фонтанке» рассказали в администрации Московского района.



«Скульптуры львов были установлены как временная экспозиция. Как пояснили администрации в реставрационной мастерской, на скульптурах за зиму пострадал внешний слой покрытия композитного материала, оказались обнажены стыковочные швы», — рассказали в пресс-службе района.