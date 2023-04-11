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    У львов в Московском парке Победы облезли «шкуры». Не прошло и года

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    8 комментариев

    Со скульптур львов, которые только в 2022 году установили в Московском парке Победы на берегах пруда Очки, облезла краска. Фотографиями 11 апреля с редакцией поделился читатель «Фонтанки» Артем.

    Скульптуры в парке установили в июне 2022 года, это воссозданные копии оригинальных львов, которые появились там в 1946 году. В настоящее время львы потеряли значительную часть красочного слоя.

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    Как отмечали в районной администрации, упоминание о скульптурах львов есть в изданной в 1971 году книге В. В. Нестерова «Львы стерегут город»: «Львы отлиты из армированного цемента (бетона) и выкрашены под бронзу. Они копируют многочисленные львиные пары сторожевых львов, установленные в разных местах города».

    Как пишет издание «Канонер», оригинальные скульптуры были утрачены в 1980-х годах из-за ветхости.

    В прошлом году львов воссоздали в композитном материале и установили на сохранившихся и отреставрированных постаментах. Проект был реализован администрацией Московского района, работы профинансировал банк «Санкт‑Петербург». Скульптором проекта выступил Денис Данилов.

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    Комментарии 8

    Sobaka11 Апр 2023 в 20:19
    эти шкуры даже на шкурах сэкономили(автозамена)
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