У львов в Московском парке Победы облезли «шкуры». Не прошло и года

Со скульптур львов, которые только в 2022 году установили в Московском парке Победы на берегах пруда Очки, облезла краска. Фотографиями 11 апреля с редакцией поделился читатель «Фонтанки» Артем.



Скульптуры в парке установили в июне 2022 года, это воссозданные копии оригинальных львов, которые появились там в 1946 году. В настоящее время львы потеряли значительную часть красочного слоя.