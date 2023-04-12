Вице-спикером Заксобрания Петербурга стал Павел Иткин

Глава фракции ЛДПР Павел Иткин сменил руководителя фракции «Справедливая Россия» Марину Шишкину на посту вице-спикера Заксобрания Петербурга. Решение парламент утвердил 12 апреля. Ранее Шишкина объявила, что слагает с себя полномочия досрочно. На должность вице-спикера были выдвинуты две кандидатуры: лидер ЛДПР в парламенте Павел Иткин и глава фракции КПРФ Роман Кононенко. «Все вы меня знаете. Я считаю, что должность заместителя председателя — это не политическая должность, это, в первую очередь, работа, работа друг с другом. Вы прекрасно знаете, что я умею не только слушать, но и слышать. У нас очень много общего. У нас много задач, мы всегда можем обо всем договориться. И принять то оптимальное правильное решение, которое пойдет на пользу и нашему любимому городу, и нашим жителям», — сказал с трибуны Павел Иткин.

Роман Кононенко, когда ему дали слово, заметил, что «именно коммунисты являются альтернативой действующей власти». «Вместо этого нам предлагают выборы безальтернативные. У вас на руках проект постановления, в котором уже вписана конкретная фамилия. Мы исходим из того, что избрание удобного кандидата никоим образом не поспособствует улучшению работы городского парламента», — сказал коммунист. По его мнению, избрание представителя коммунистов, второй по численности фракции в парламенте, покажет, что ЗакС — «островок демократии в нынешней ситуации».