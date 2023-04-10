Кресло вице-спикера парламента Петербурга передадут поклоннику Жириновского

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Законодательном собрании Петербурга нашли замену громко ушедшей с поста заместителя председателя Марине Шишкиной.

В ближайшую среду, 12 апреля, в Законодательном собрании Петербурга примут официальную отставку ушедшей из «Справедливой России» и с поста вице-спикера Марины Шишкиной и выберут того, кто сядет в её кресло в президиуме.



Об уходе Шишкиной стало известно на прошлой неделе https://www.fontanka.ru/2023/04/05/72194051/. «Я вчера попросила [спикера Заксобрания] Александра Николаевича Бельского, чтобы он освободил меня от должности заместителя председателя Законодательного собрания... Причина моего решения очень проста, коллеги: я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести. И должна чувствовать себя свободно на этом поприще», — заявила она с трибуны. Затем добавила, что также уходит из партии. Вслед за ней «Справедливую Россию» покинули ещё трое членов фракции — Александр Новиков, Любовь Менделеева и Андрей Алескеров. Этот поступок Шишкина объяснила сменой идеологического направления в партии: «Когда-то я вступала в другую партию, социалистическую, социал-демократическую, на титуле которой сияла идея социальной справедливости, и она решала большие проблемы маленьких людей. А ещё я вступала в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рождённую в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге». О том, что ей неприятен союз партии с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер», Шишкина говорила журналистам ещё в феврале.



Демарш депутатов прокомментировали Сергей Миронов (предложил бывшим коллегам сдать мандаты) и сам Евгений Пригожин. Последний вновь увидел в происходящем вину губернатора Петербурга, против которого он уже длительное время активно выступает: «В Законодательном собрании Петербурга сегодня творится форменный беспредел. Сначала Беглов во время выборов 2021 года полностью зачистил всю политическую поляну города, потом по-тихому напихал либералов и им сочувствующих в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а теперь просто абсолютно по-хамски Беглов и Бельский вытерли ноги о федеральную власть и о существующий режим, уничтожив фракцию «Справедливой России» в петербургском ЗакСе. Кто сегодня остается в петербургском ЗакСе?»



С ответом на этот вопрос уже определились в руководстве парламента. По информации «Фонтанки», новым вице-спикером станет глава фракции ЛДПР Павел Иткин. Он депутатствует уже второй созыв. В городской парламент он попал в 2019 году, после того как его покинул Олег Капитанов — последний сначала выступил конкурентом Беглова на выборах губернатора, а затем, согласившись стать чиновником, снял свою кандидатуру в пользу Александра Беглова. Павел Иткин — в прошлом бизнес-партнер Капитанова. Он был совладельцем компании «Штакен», которая управляет рестораном и отелем, расположенными в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. Кроме него, долями в этом бизнесе владела супруга Олега Капитанова Анна.



В официальной биографии Иткина описывают как инженера, посвятившего 19 лет оборонной отрасли и проработавшего полтора десятка лет вплоть до перехода в ЗакС начальником IT-отдела (где именно — неясно).



В отличие от основателя ЛДПР Иткин со стороны выглядит как гораздо менее харизматичный политик, хотя в своей предвыборной программе он и использовал громкие обещания (например, говорил, что будет бороться за отмену платы за капремонт). Всего, судя по базе данных городского парламента, Иткин успел стать автором или соавтором порядка 40 предложений. Однако успешными законопроекты становились в основном лишь тогда, когда в соавторстве выступали единороссы. Несколько проектов, которые Иткин написал в одиночестве, он даже отозвал прошлым летом — например, законопроект о наделении правительства полномочиями по защите граждан от бездомных животных. В последние месяцы, согласно базе законопроектов, Иткин предлагал освободить от транспортного налога мобилизованных и разрешить почетным донорам бесплатно ездить на пригородных электричках. Судя по сайту партии, на одном из заседаний профильных комиссий он также выступал против железных скамеек на остановках: ведь сидеть на них — испытание.



Иткин — кандидат в вице-спикеры, которого уж точно нельзя упрекнуть в неправильной позиции: осенью он съездил в Мариуполь, кроме того, согласно сайту ЛДПР, тогда же передал детям Донбасса книги с русскими сказками. Уже в этом году встретился со швеями, которые шьют для фронта, и женами и матерями военнослужащих. Как говорится на сайте партии, в своем кабинете он «рассказал им свою историю прихода в партию» и «об особенностях организации современного «быта» петербургских законотворцев».

На звонок «Фонтанки» Павел Иткин не ответил.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

