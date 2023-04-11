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    Бастрыкин ждёт доклад о жертвах электросамокатов в Петербурге. Среди них 7-летняя девочка

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    Сезон самокатов начался меньше месяца назад, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил доложить о травмированных пешеходах в Петербурге. Так, в воскресенье на проспекте Энгельса пострадал ребёнок.

    «Женщина на электросамокате сбила семилетнюю девочку на проспекте Энгельса. Ребенку диагностировали ушибы. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводятся проверочные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства 11 апреля.

    Доклад о результатах проверки предоставят Бастрыкину.

    Травмы получают не только юные пешеходы. В Петербургский педиатрический университет за 9 апреля по скорой доставили 11 детей, из них порядка 80% - самокатчики. На прошлой неделе 14-летний школьник заехал под троллейбус в центре Петербурга.

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    ЭлектросамокатыПешеходПострадавшиеБастрыкин
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