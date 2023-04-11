Бастрыкин ждёт доклад о жертвах электросамокатов в Петербурге. Среди них 7-летняя девочка

Сезон самокатов начался меньше месяца назад, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил доложить о травмированных пешеходах в Петербурге. Так, в воскресенье на проспекте Энгельса пострадал ребёнок.
«Женщина на электросамокате сбила семилетнюю девочку на проспекте Энгельса. Ребенку диагностировали ушибы. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводятся проверочные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства 11 апреля.
Доклад о результатах проверки предоставят Бастрыкину.
Травмы получают не только юные пешеходы. В Петербургский педиатрический университет за 9 апреля по скорой доставили 11 детей, из них порядка 80% - самокатчики. На прошлой неделе 14-летний школьник заехал под троллейбус в центре Петербурга.