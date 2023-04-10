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    «Меня Саша зовут, можно подойду?» Полиция показала, как спасала Карлсона, который повис на крыше

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    Петербургский главк полиции показал кадры спецоперации по спасению иркутянина, вообразившего себя Карлсоном. Сотрудникам пришлось обмануть бедолагу, чтобы избежать несчастья. «Фонтанка» публикует видео с регистратора 10 апреля.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    Сообщение о странном человеке на крыше дома на улице Черняховского поступило около 11 утра. Прохожие рассказали о неадекватном «руфере» с ножом. По их словам, мужчина рисковал сорваться вниз. На место оперативно прибыли заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Денис Сорокин и сотрудник патрульно-постовой службы Александр Гресь. Они буквально взлетели на крышу, это можно понять по тяжелому дыханию Сорокина, который сыграл роль врача.

    «Стой, да подожди ты. Давай врачи тебя посмотрят. Отдай мне нож, давай посидим поговорим. Ну честно, пожалуйста. Можно подойду? Меня Саня зовут… Меня Саша зовут, можно подойду?» — с этими словами Александр Гресь медленно и осторожно подбирался к «герою».

    Неожиданно мужчина повис, зацепившись руками за крышу. Полицейские сработали оперативно и вытащили его.

    «Давай мне руку, братец. Я Саня, Саня меня зовут. Давай я тебе помогу. Убирай нож, выброси его. Давай-давай, поднимайся, дружище, ну же. Давай, Серег», — подбадривал и уговаривал Александр.

    Как только 30-летний мужчина оказался на крыше, маски были сброшены, а руки «Карлсона» оказались надежно скованы за спиной. По предварительным данным, покоритель крыши был в измененном состоянии, его передали медикам.

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