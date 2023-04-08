Песков прокомментировал слова Макрона о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона про то, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии «не сопоставимо» с ее обязательствами в рамках международного права, и ни одна страна в мире не может совершать подобные действия.



«Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», — прокомментировал Песков 8 апреля телеканалу «Россия 1» (цитата по РИА Новости).



Макрон сделал заявление после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Он призвал Китай «привести Россию в чувство» по ситуации на Украине и усадить стороны за стол переговоров.

