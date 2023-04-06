Макрон попросил Си Цзиньпина «привести Россию в чувство» по ситуации на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в Китае с официальным визитом, 6 апреля провел встречу с лидером республики Си Цзиньпином. Одной из тем беседы ожидаемо стала Украина.
Как сообщает Le Monde, в ходе беседы Макрон выразил надежду, что китайский лидер сможет «привести Россию в чувство». «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров», — сказал президент Франции.
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил положительное развитие отношений между Парижем и Пекином в мире, «переживающем глубокие исторические изменения». Как пишет РИА Новости, китайский лидер также заявил, что его страна готова вместе с Францией «призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе».
В Кремле уже отреагировали на выступление Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Китай «обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг». Однако ситуация на Украине «пока сложная», а Киев «не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования» (цитата по ТАСС).