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    Боевые действия на Украине

    Макрон попросил Си Цзиньпина «привести Россию в чувство» по ситуации на Украине

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    32 комментария

    Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в Китае с официальным визитом, 6 апреля провел встречу с лидером республики Си Цзиньпином. Одной из тем беседы ожидаемо стала Украина.

    Как сообщает Le Monde, в ходе беседы Макрон выразил надежду, что китайский лидер сможет «привести Россию в чувство». «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров», — сказал президент Франции.

    Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил положительное развитие отношений между Парижем и Пекином в мире, «переживающем глубокие исторические изменения». Как пишет РИА Новости, китайский лидер также заявил, что его страна готова вместе с Францией «призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе».

    В Кремле уже отреагировали на выступление Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Китай «обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг». Однако ситуация на Украине «пока сложная», а Киев «не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования» (цитата по ТАСС).

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    Комментарии 32

    Гость06 Апр 2023 в 13:51
    Как бы тебя , микрон, в чувства не привели!))
    +2−3
    Гость06 Апр 2023 в 13:50
    Нет, политикой мы не интересуемся. ДА, В ТУАЛЕТ ДОМА ДО СИХ ПОР НА ВЕДРО ХОДИМ.
    +2−0
    Гость06 Апр 2023 в 13:49
    "Инфляция у нас 4%" сказал Путин.И рейтинг Путина тоже опустился . ТАК И САШУ 3% СКОРО ДОГОНИТ...
    +3−0
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