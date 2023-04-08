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    В Шушарах нашли подозреваемого в грабеже на Ярослава Гашека и добавили ему разбой на Ленсовета

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    Полиция Петербурга разыскала подозреваемого в грабеже табачной лавки на Ярослава Гашека, совершенном 5 апреля. Как стало известно «Фонтанке» 8 апреля, на одном ларьке он не остановился.

    22-летнего молодого человека задержали в ночь на 6 апреля в Шушарах, где он живет. До утра он разговаривал с оперативниками. В ходе этой беседы выяснилось, что фигурант зашел еще и в лавку на Ленсовета, где из кассы забрал почти 12 тысяч рублей. По первому эпизоду полиция 6 апреля возбудила дело о грабеже, по второму — о разбое. Однако 7 апреля Фрунзенский суд избирал меру пресечения только в рамках первого дела. Судья отпустила фигуранта под обязательство о явке. Сразу после заседания молодого человека снова взяли под руки, но уже оперативники Московского района.

    Меру пресечения по делу о разбойном нападении на ларек на улице Ленсовета районный суд изберет сегодня. Вероятно, в этот раз следствие будет ходатайствовать об аресте.

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    КриминалГрабежРазбой
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