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    Уставший посетитель табачки на Ярослава Гашека вооружился ключом и обнес кассу

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    4 комментария

    Бородатый мужчина лет 30 на вид вычистил кассу табачного ларька на Ярослава Гашека 5 апреля. Преступник сделал это без суеты, вооружившись тем, что было в его кармане, — обычным ключом. Разбойное нападение попало на запись с камеры видеонаблюдения.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах мужчина плотного телосложения сначала спрашивает у молодого продавца, один ли он работает и не нужен ли ему напарник. То ли посетитель правда искал работу, то ли разведывал обстановку. Однако торговец табаком в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что у покупателя был уставший вид.

    Задав несколько вопросов, бородач вышел на улицу, но тут же вернулся. Он встал вплотную ко входу в кассовый закуток, чтобы получше рассмотреть место, где лежат деньги, а затем, зажав в кулаке ключ, бросился на продавца с угрозами. Молодому человеку показалось, что в руке нападавшего нож, поэтому отступил. Забрав крупные купюры из аппарата, разбойник убежал в сторону пересечения Ярослава Гашека с Будапештской, бросив по пути предупреждение: «Не звони никому».

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    Комментарии 4

    28030692805 Апр 2023 в 19:57
    Обнёс кассу, вокруг чего?
    +0−0
    iliy05 Апр 2023 в 19:46
    Ну раз бородач, то простить и отпустить, когда поймают
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 19:11
    Табачки?! Где вы находите журналистов с таким лексиконом?
    +2−0
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