Уставший посетитель табачки на Ярослава Гашека вооружился ключом и обнес кассу

Бородатый мужчина лет 30 на вид вычистил кассу табачного ларька на Ярослава Гашека 5 апреля. Преступник сделал это без суеты, вооружившись тем, что было в его кармане, — обычным ключом. Разбойное нападение попало на запись с камеры видеонаблюдения.
«Фонтанка.ру»
На кадрах мужчина плотного телосложения сначала спрашивает у молодого продавца, один ли он работает и не нужен ли ему напарник. То ли посетитель правда искал работу, то ли разведывал обстановку. Однако торговец табаком в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что у покупателя был уставший вид.
Задав несколько вопросов, бородач вышел на улицу, но тут же вернулся. Он встал вплотную ко входу в кассовый закуток, чтобы получше рассмотреть место, где лежат деньги, а затем, зажав в кулаке ключ, бросился на продавца с угрозами. Молодому человеку показалось, что в руке нападавшего нож, поэтому отступил. Забрав крупные купюры из аппарата, разбойник убежал в сторону пересечения Ярослава Гашека с Будапештской, бросив по пути предупреждение: «Не звони никому».