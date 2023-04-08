В Петербурге мать лечила черепно-мозговую травму 5-летнего сына обезболивающим. Возбуждено уголовное дело

Мать пятилетки, попавшего в больницу с черепно-мозговой травмой, стала фигуранткой уголовного дела об оставлении в опасности. Напомним, мальчика госпитализировали из коммуналки в Озерном переулке во вторник. Состояние малыша врачи оценили как тяжелое.



Правоохранительные органы установили обстоятельства случившегося. Как оказалось, 31 марта мальчик упал со стула, когда родителей не было дома. Пришедшим взрослым он пожаловался на самочувствие. Мама дала ему таблетку ибупрофена, после которой сыну как будто стало лучше. Вечером 4 апреля отчим нашел мальчика лежащим без сознания. Тогда наконец-то была вызвана скорая помощь.

