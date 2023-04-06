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    Пятилетнего иностранца нашли без сознания в квартире в центре Петербурга

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    Пятилетнего иностранца-нелегала спасают врачи детской больницы в Петербурге. Его нашли в квартире без сознания родители.

    Скорую в Озерный переулок вызвали 4 апреля около девяти вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 апреля. Медики увезли в стационар пятилетнего мальчика в тяжелом состоянии. По предварительной информации, в больнице у него выявили травмы головы, а также симптомы отравления.

    Ребенка без сознания на кухне нашла 28-летняя мать, гражданка Узбекистана. Причин возникновения травм она не знает.

    Мальчик воспитывается в полной семье, однако его родители не состоят на миграционном учете.

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