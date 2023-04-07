Ходим как петербуржцы. «Фонтанка» примерила самую универсальную весеннюю обувь

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Тепло наконец-то пришло в Петербург, но много где еще лежит апрельский снег, который уже начал разливаться лужами по тротуарам и дворам. «Фонтанка» надела самую подходящую обувь сезона и отправилась исполнять детскую мечту — шлепать по лужам.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Местами лужи оказались довольно глубокими, а в одном из парков в центре города быстрый ручеей подхватил и унес наш бумажный кораблик.

Кстати, вернуться в суровую реальность из мира детства, луж и корабликов нам пришлось, когда мы покупали сапоги. Как оказалось, необходимый атрибут по петербургской погоде с февраля прошлого года (то есть до начала всех экономических и политических перипетий) подорожал примерно на 20% год к году, следует из данных Росстата. Это значительно выше инфляции, но это и объяснимо: товар преимущественно импортный, завозится к нам из Китая.

Интересно, что детские сапоги стоят дороже взрослых, и цены на них резко подскочили еще в прошлом году. Стартовав в феврале с 1067 рублей, уже в апреле 2022 года пара детских сапожек стоила примерно 1 250 рублей. Зато с тех пор цена почти не изменилась. В начале марта 2023 года она была зафиксирована статистическим ведомством на уровне 1 273 рубля за пару.

Резиновые сапоги для взрослых в течение года дорожали, наоборот, постепенно. За год их стоимость плавно выросла на 22,7%, с 979 до 1 200 рублей за пару. Именно за столько в среднем в Петербурге в начале апреля продаются резиновые сапоги.



В этом году первое потепление наступало в городе в середине марта, но оно очень скоро закончилось. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Wildberries, петербуржцы тогда активно готовились к таянию снега, покупали непромокаемую обувь и зонты. «Продажи резиновых сапог на Wildberries за этот период в регионе в штуках выросли на 153% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., зонтов — на 239%, а дождевиков — на 99%», — рассказали в компании. Вряд ли это напрямую говорит о том, что горожане стали в 2,5 раза чаще носить резиновые сапоги, скорее об успехах отдельно взятой интернет-витрины. И в целом электронного ретейла, который стремительно отъедает долю рынка у «физической» розницы. Однако тренд в целом понятный.



Другие онлайн-ретейлеры также отмечают, что во второй половине марта петербуржцы стали чаще приобретать резиновые сапоги и зонты. Очевидно, среди покупателей есть и доля жителей Ленобласти. Отдельные населенные пункты там страдают от паводков, садоводства — от разливов талой воды. Отдельный привет тающему снегу передают жители ближайших предместий Петербурга — в Мурино и Кудрово. Там глубину луж, рассказывают местные, скорее надо измерять не сапогами, а чем-то посерьезнее.



Дарья Драй / «Фонтанка.ру»