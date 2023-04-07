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    Главный синоптик Петербурга: Выходные ожидаются шикарными

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Воздух в Петербурге продолжает прогреваться, и 7 апреля температура снова приблизится к плюс 10 градусам. Впрочем, это типичная температура для начала апреля. Прогноз погоды даёт главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Антициклон устойчиво стоит над ЕТР, и на довольно обширной территории облаков нет. Так что предстоящие выходные дни в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону ожидаются шикарными», — сообщает Колесов.

    И в субботу, и в воскресенье, по его словам, будет солнечно, тихо, без осадков, с температурой выше 10 градусов. В Ленобласти уже вчера было плюс 12–13 — в Киришах и Любани, где светило солнце. Это средние значения температуры для данного времени года, «до экстремумов далеко, даже в последующие более теплые дни».

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Так как облаков сегодня нет, то можно будет рассмотреть всю нашу территорию со спутника. После обеда посмотрим, где проходит граница снежного покрова на территории Ленинградской области, да и лед на водоемах будет видно», — обещает синоптик.

    Антициклон уже вчера расчистил небо над Петербургом. Ночью горожане наблюдали розовое полнолуние, а утром Луна встречала зарю и рассвет.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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