Главный синоптик Петербурга: Выходные ожидаются шикарными

Воздух в Петербурге продолжает прогреваться, и 7 апреля температура снова приблизится к плюс 10 градусам. Впрочем, это типичная температура для начала апреля. Прогноз погоды даёт главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Антициклон устойчиво стоит над ЕТР, и на довольно обширной территории облаков нет. Так что предстоящие выходные дни в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону ожидаются шикарными», — сообщает Колесов.
И в субботу, и в воскресенье, по его словам, будет солнечно, тихо, без осадков, с температурой выше 10 градусов. В Ленобласти уже вчера было плюс 12–13 — в Киришах и Любани, где светило солнце. Это средние значения температуры для данного времени года, «до экстремумов далеко, даже в последующие более теплые дни».
«Так как облаков сегодня нет, то можно будет рассмотреть всю нашу территорию со спутника. После обеда посмотрим, где проходит граница снежного покрова на территории Ленинградской области, да и лед на водоемах будет видно», — обещает синоптик.
Антициклон уже вчера расчистил небо над Петербургом. Ночью горожане наблюдали розовое полнолуние, а утром Луна встречала зарю и рассвет.