Главный синоптик Петербурга: Выходные ожидаются шикарными

Воздух в Петербурге продолжает прогреваться, и 7 апреля температура снова приблизится к плюс 10 градусам. Впрочем, это типичная температура для начала апреля. Прогноз погоды даёт главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале .

«Антициклон устойчиво стоит над ЕТР, и на довольно обширной территории облаков нет. Так что предстоящие выходные дни в Санкт-Петербурге, да и по всему нашему региону ожидаются шикарными», — сообщает Колесов.



И в субботу, и в воскресенье, по его словам, будет солнечно, тихо, без осадков, с температурой выше 10 градусов. В Ленобласти уже вчера было плюс 12–13 — в Киришах и Любани, где светило солнце. Это средние значения температуры для данного времени года, «до экстремумов далеко, даже в последующие более теплые дни».

