Швы разойдутся. Что стоит за капремонтными обысками в Петербурге — и что они обещают

Дальше конкретика. Вот, дом на Маршала Блюхера, 61, его фасад отремонтировали в 2019 году на 26,5 млн рублей, а проверка говорит — нет, на 600 с лишним тысяч работ не выполнено, это и покраска, и швы, и отмостка. По соседству, в доме № 51, в актах на 29 млн нашли эфемерные 90 тысяч, на Энергетиков из 30 млн не верят в полтора, на Стасовой — в 200 тысяч из 20 млн. К этому добавляют еще полмиллиона с дома на Ударников из 40-миллионного контракта в 2020 году. Всего набирается почти 3 млн рублей.



Эксперты ГЖИ подтвердили: то, как выглядят фасады сейчас, спустя три года после ремонта, — это именно заслуга подрядчика. В том смысле, что швы не «расшились», а стены не выцвели за это время, работы действительно недоделали именно тогда, в 2019–2020 годах.



Сами сотрудники фонда и компании, которые когда-то сдавали-принимали акты, настаивают, что все в них в порядке, а претензий от жильцов не поступало. Это, кстати, если и правда, то только отчасти. Например, дома по проспекту Маршала Блюхера в разных ролях появляются в сводках самого фонда за 2019 год: «В августе подрядная организация ООО «ЛенПрофМонтаж» сорвала сроки выполнения работ по данному адресу, что вызвало закономерное негодование жителей. После приезда на адрес губернатора Петербурга Александра Беглова подрядчик увеличил количество рабочих на объекте и завершил капитальный ремонт фасада в установленный губернатором срок. Стоит отметить, что данная подрядная организация с хорошим качеством отремонтировала фасады двух соседних домов — пр. Маршала Блюхера, д. 51, корп. 1, и пр. Маршала Блюхера, д. 57, корп. 1. Фонд капитального ремонта получил благодарность от правления ТСЖ «Там, где чисто и светло», под управлением которого находится дом на пр. М. Блюхера, 51, корп. 1.



Суммы не поражают воображение, интереснее другое — как, приглядевшись к фасаду, можно до копейки высчитать фиктивный объем (а его высчитали до копейки, это «Фонтанка» округляет). Собеседники на рынке называют несколько вариантов. Например, главу из сметы берут целиком и всю ее признают недействительной. Либо речь о том, что генподрядчик не оплатил конкретную сумму субподрядчику и теперь не может подтвердить выполненные им работы.



«ЛенПрофМонтаж» основан 15 лет назад. Сейчас он почти на треть принадлежит Дмитрию Сподину. Он же на сайте предприятия указан как управляющий директор, в его бизнес-биографии в основном стройка, фитнес-отрасль, танцевальная и общепит, включая компанию с названием «Алкогений». В 2015 году Дмитрий Сподин фигурировал в новостях «Фонтанки», когда баллотировался на муниципальных выборах в Ломоносове, а потом пытался оспорить их результаты. По известному «Фонтанке» номеру дозвониться до него не удалось.



Остальная часть компании принадлежит АО ТКК «Экология». «ЛенПрофМонтаж» формально прописан на проспекте Славы (хотя офис у него на Оптиков, 4, где накануне и шли обыски). Его соседом там является компания «Петро-Инвест», принадлежащая известному подрядчику «Эн-Системс» (сейчас проектирует парк для электробусов в «Ржевке», реконструирует 7-й автобусный парк, работал на реконструкции станции метро «Технологический институт — 1»). СПАРК видит общие номера телефонов у «ЛенПрофМонтажа» и компании «Экоинжиниринг», а у Экоинжиниринга» — с «Эн-Системс». Кроме того, предыдущее название «Эн-Системс» — «ЛОМО-Инжиниринг», а Оптиков, 4, — это и есть знаменитый адрес ЛОМО. Но формально компании не аффилированы.



Собеседники «Фонтанки», близкие к фонду, вспоминают «ЛенПрофМонтаж» крупным, но не доминирующим подрядчиком: «Плиточники, много работали именно по фасадам, не без проблем, как все». Судя по набору контрактов за последние 4 года, это действительно сплошь фасады и иногда кровли вдали от исторического центра. В соцсетях попадаются возмущенные отзывы, как очень часто бывает с капремонтом (и муниципалитеты иногда подтверждают проблемы). Но это точно не ставшие местными знаменитостями подрядчики по протекшим крышам на Садовой или на Вербной).



Более того, сам фонд несколько раз судился и судится с компанией, что не мешает ему заключать с ней новые контракты. И фабула подчас до степени смешения напоминает материалы уголовного дела. В конце 2021 года заказчик подал иск в арбитраж о неосновательном обогащении, основываясь на материалах проверки жилкома, в центре дела был дом по адресу: Гражданский пр., д. 94, корп. 1.