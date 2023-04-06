В Петербурге СК взялся за капремонт. По делу о мошенничестве проводятся масштабные обыски

Следственный отдел по Красногвардейскому району петербургского ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Поводом стало обращение жильцов многоквартирных домов, которые заявили, что деньги, предназначавшиеся для ремонта зданий, утекли в чужие карманы. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба управления.
«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии проводится около 20 обысков по местам жительства руководителей коммерческих организаций, государственных учреждений, в офисных помещениях организаций подрядчиков и Фонда», — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы изымают предметы и документы, которые могут представлять интерес для следствия.
В Фонде капремонта уточнили «Фонтанке», что проверочные мероприятия касаются работ, выполненных в 2019 и 2020 годах. Все запрошенные документы переданы следствию.
По данным «Фонтанки», интерес силовиков связан с контрактами фонда и компании «Ленпрофмонтаж». Судя по СПАРК, это традиционный подрядчик по ремонту фасадов и кровель, довольно крупная компания с годовой выручкой под миллиард рублей. Объем контрактов с фондом ежегодно составлял по несколько сотен миллионов рублей, на 2023 год пока подписанных контрактов не просматривается.