В Петербурге СК взялся за капремонт. По делу о мошенничестве проводятся масштабные обыски

Следственный отдел по Красногвардейскому району петербургского ГСУ СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Поводом стало обращение жильцов многоквартирных домов, которые заявили, что деньги, предназначавшиеся для ремонта зданий, утекли в чужие карманы. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба управления.



«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии проводится около 20 обысков по местам жительства руководителей коммерческих организаций, государственных учреждений, в офисных помещениях организаций подрядчиков и Фонда», — говорится в сообщении.