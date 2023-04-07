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    Девушка пострадала во время экстремального прыжка с высоты в Дагестане

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    Девушка серьезно пострадала во время экстремального прыжка с высоты в Дагестане. Против организатора мероприятия уже возбудили уголовное дело, сообщает 7 апреля пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

    Следствие полагает, что ЧП случилось 21 марта на альпинистской площадке «Экзит» у обрыва каньона Цолотль в селе Арани. Якобы организатор надел на девушку альпинистское снаряжение, не доведя до конца инструктаж и не оценив безопасность прыжка. В итоге девушка оступилась, упала в обрыв и ударилась о каменную стену. Страховочные веревки ее удержали, но не спасли от множества переломов и ушибов.

    Организатора подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Следственные действия продолжаются.

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    Экстремальные виды спортаПрыжки с высотокДагестанТуризм
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