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    Наука

    Мумии помогли ученым реконструировать климат древнего мира

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    4 комментария

    Благодаря мумиям ученые смогли понять, какой климат был 2 тысячи лет назад, пишет 6 апреля РИА Новости со ссылкой на International Journal of Wood Culture. Важны оказались не сами тела, а то, что их сопровождало — таблички.

    В эпоху Древнего Рима тело умершего отдавали на бальзамирование, прикрепив к нему деревянную табличку с именем и датой смерти. На дереве сохранились кольца, и по их ширине можно судить о погоде. Например, в засушливый год питания для дерева было мало, поэтому образуется узкое кольцо. Таких табличек сохранилось очень много, что обеспечивает точность результатов.

    «Их тысячи в музеях по всему миру, и они сделаны из множества разных пород деревьев», — объясняет археолог Франсуа Блондель.

    Исследователи изучили 300 табличек и нашли совпадения в рисунке колец. Деревья, из которых были сделаны эти предметы, росли в восточном Средиземноморье, на греческих островах, в устье Нила, на территории современного Ливана. Соответственно, удалось установить, какой климат был в этих регионах.

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    МумияАрхеологияАрхеологиУченыеКлиматИстория
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    Комментарии 4

    Гость06 Апр 2023 в 15:03
    Очень влажный в то время был климат в Древнем Египте. Но об этом также свидетельствуют размытые сливы для дождевой воды пирамид Гизы...
    +0−0
    Den15506 Апр 2023 в 14:53
    По-моему статью забыли дописать))
    +1−0
    DEMOMON06 Апр 2023 в 14:38
    Ну и какой?
    +1−1
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