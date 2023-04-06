Мумии помогли ученым реконструировать климат древнего мира

Благодаря мумиям ученые смогли понять, какой климат был 2 тысячи лет назад, пишет 6 апреля РИА Новости со ссылкой на International Journal of Wood Culture. Важны оказались не сами тела, а то, что их сопровождало — таблички.



В эпоху Древнего Рима тело умершего отдавали на бальзамирование, прикрепив к нему деревянную табличку с именем и датой смерти. На дереве сохранились кольца, и по их ширине можно судить о погоде. Например, в засушливый год питания для дерева было мало, поэтому образуется узкое кольцо. Таких табличек сохранилось очень много, что обеспечивает точность результатов.

