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    Район показал, как сейчас выглядит Дровяная улица, где в промоину провалась машина с детьми. Работы закончат ночью

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    Небольшой "котлован" вырыт на месте прорыва теплосети в Адмиралтейском районе Петербурга. Аварийную трубу уже выкопали.

    Про обстановку на месте прорыва вечером 5 апреля сообщает глава района Сергей Оверчук. По его данным, аварийную трубу демонтировали, впереди монтаж новой и сварочные работы. Закончить их по плану должны к трем часам ночи 6 апреля.

    В "Теплосети Санкт-Петербурга" добавили, что после сварки в трубу начнут снова заливать кипяток, затем теплоснабжение 275 зданий будет восстановлено по обычной схеме. Завершить этот процесс в компании планируют к шести утра.

    Труба с горячей водой рванула на Дровяной улице немногим позже восьми часов утра. В промоину попала машина, в которой находился мужчина с двумя внуками. Спасая их, ожоги получили двое сотрудников МЧС. В больницу с травмами различной степени тяжести увезли их, дедушку с 10-летним внуком и 57-летнего местного жителя.
    Временно без тепла остались 275 зданий. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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