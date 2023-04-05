Район показал, как сейчас выглядит Дровяная улица, где в промоину провалась машина с детьми. Работы закончат ночью

Небольшой "котлован" вырыт на месте прорыва теплосети в Адмиралтейском районе Петербурга. Аварийную трубу уже выкопали.
Про обстановку на месте прорыва вечером 5 апреля сообщает глава района Сергей Оверчук. По его данным, аварийную трубу демонтировали, впереди монтаж новой и сварочные работы. Закончить их по плану должны к трем часам ночи 6 апреля.
В "Теплосети Санкт-Петербурга" добавили, что после сварки в трубу начнут снова заливать кипяток, затем теплоснабжение 275 зданий будет восстановлено по обычной схеме. Завершить этот процесс в компании планируют к шести утра.