    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    770мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.36eur86.72

    Прорыв трубы на Дровяной, где пострадали пятеро, стал уголовным делом

    3934
    3 комментария

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва трубы с горячей водой в Адмиралтейском районе Петербурга 5 апреля, прокуратура поставила расследование на контроль. В больнице пятеро, в том числе десятилетний школьник.

    Как сообщили в петербургском СК, случившееся на Дровяной улице, 4, квалифицировали как выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда по неосторожности.

    Максимальное наказание, предусмотренное второй частью статьи 238, — шесть лет лишения свободы.

    «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», — говорится в сообщении прокуратуры.

    Труба с горячей водой рванула на Дровяной улице немногим позже восьми часов утра. В промоину попала машина, в которой находился мужчина с двумя внуками. Спасая их, ожоги получили двое сотрудников МЧС. В больницу с травмами различной степени тяжести увезли их, дедушку с 10-летним внуком и 57-летнего местного жителя.
    Временно без тепла остались 275 зданий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПрорывПострадавшиеКипятокУголовное дело
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    Гость05 Апр 2023 в 14:34
    Напомните, чем там дело то с якобы новыми, а на самом деле бушными трубами закончилось? Дело то громкое было (с)
    +0−0
    MinimumLaw05 Апр 2023 в 14:23
    Опять стрелочника (простите, диспетчера) посадят?
    +0−0
    funtanka05 Апр 2023 в 13:46
    Скользкая дорожка у следствия. С одной стороны надо примерно наказать. С другой важно не выявить настоящих преступников.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close