Прорыв трубы на Дровяной, где пострадали пятеро, стал уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва трубы с горячей водой в Адмиралтейском районе Петербурга 5 апреля, прокуратура поставила расследование на контроль. В больнице пятеро, в том числе десятилетний школьник.



Как сообщили в петербургском СК, случившееся на Дровяной улице, 4, квалифицировали как выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда по неосторожности.



Максимальное наказание, предусмотренное второй частью статьи 238, — шесть лет лишения свободы.

