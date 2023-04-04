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    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Суд закрыл от слушателей заседание по делу о теракте на Университетской

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    По просьбе следователя Басманный суд Москвы закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом 4 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

    По словам следователя, заседание надо провести в закрытом режиме, потому что «гласное рассмотрение может нарушить неприкосновение частной жизни».

    После взрыва в кафе на Васильевском острове, где погиб военкор Владлен Татарский, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя сутки СК переквалифицировал произошедшее на теракт. В ведомстве сообщили, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. По версии следствия, Трепова передала Татарскому позолоченный бюст. Статуэтка взорвалась.

    Девушку задержали на следующий день в квартире на Парнасе. Её этапировали в Москву. Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, позднее его переквалифицировали на теракт. О чём стало известно из показаний Дарьи Треповой, читайте в материале «Фонтанки».

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