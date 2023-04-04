В преддверии коронации Карла в Великобритании лихорадочно ищут представителей одной редкой профессии

Великобритания готовится к коронации короля Карла III, которая намечена на 6 мая. Предполагается, что в этот день должны звонить все 38 тысяч церковных колоколов, имеющихся в стране. Но план этот под угрозой срыва: звонарей катастрофически не хватает. Об этом 4 апреля пишет The Guardian.



Центральный совет церковных звонарей осенью объявил о наборе, и откликнулось около 1 750 человек в возрасте от 9 до 90 лет. Некоторые из них передумали, другие продолжают обучение. Есть добровольцы, которые обратились напрямую к местным церквям. «Новобранцев лихорадочно тренируют, чтобы 6 мая прозвучало как можно больше церковных колоколов», — отмечает издание.

