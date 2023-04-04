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    В преддверии коронации Карла в Великобритании лихорадочно ищут представителей одной редкой профессии

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    Великобритания готовится к коронации короля Карла III, которая намечена на 6 мая. Предполагается, что в этот день должны звонить все 38 тысяч церковных колоколов, имеющихся в стране. Но план этот под угрозой срыва: звонарей катастрофически не хватает. Об этом 4 апреля пишет The Guardian.

    Центральный совет церковных звонарей осенью объявил о наборе, и откликнулось около 1 750 человек в возрасте от 9 до 90 лет. Некоторые из них передумали, другие продолжают обучение. Есть добровольцы, которые обратились напрямую к местным церквям. «Новобранцев лихорадочно тренируют, чтобы 6 мая прозвучало как можно больше церковных колоколов», — отмечает издание.

    На данный момент дефицит звонарей значительный. В совете говорят, что местами проблему можно будет решить, если звонари смогут быстро перемещаться от одной церкви к другой.

    «Мы хотим призвать наших новобранцев остаться звонарями и после коронации. Надеюсь, они найдут новое сообщество и новый интерес на всю жизнь», — говорят в Центральном совете церковных звонарей.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни 8 сентября 2022 года. Её сын Чарльз будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой. Об истории их отношений читайте на «Фонтанке».

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    ВеликобританияКарл IIIЗвонари
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