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    Показания Дарьи Треповой

    Отец хоккеиста СКА Мичкова пропал в Сочи

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    Отец 18-летнего российского нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова (спортивные права принадлежат ХК СКА) Андрей Владиславович Мичков пропал в Сочи, сообщает отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края. 51-летнего мужчину не могут найти со 2 апреля. Правоохранительные органы также присоединились к поискам.

    Как уточнило издание «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в ХК «Сочи», Андрей Мичков вышел из дома 2 апреля около 21:00 и с тех пор его больше никто не видел. Полиция была подключена к поиску утром следующего дня, но все попытки обнаружить его оказались безрезультатными. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея.

    Матвей Мичков выступает в аренде за «Сочи», права на него принадлежат СКА.

    В завершившемся регулярном сезоне КХЛ молодой нападающий провёл за южный клуб 27 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 20 очков.

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