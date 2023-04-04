Отец хоккеиста СКА Мичкова пропал в Сочи

Отец 18-летнего российского нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова (спортивные права принадлежат ХК СКА ) Андрей Владиславович Мичков пропал в Сочи, сообщает отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края. 51-летнего мужчину не могут найти со 2 апреля . Правоохранительные органы также присоединились к поискам.

Как уточнило издание «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в ХК «Сочи», Андрей Мичков вышел из дома 2 апреля около 21:00 и с тех пор его больше никто не видел. Полиция была подключена к поиску утром следующего дня, но все попытки обнаружить его оказались безрезультатными. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея.