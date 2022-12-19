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    СКА отдал талантливого Мичкова в аренду в «Сочи»

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    Петербургский хоккейный клуб СКА отправил нападающего Матвея Мичкова в аренду в «Сочи», сообщает 19 декабря «Матч ТВ». Соглашение действует до конца сезона.

    «Считаем, что аренда на данный момент – это оптимальное решение и для игрока, и для клуба. Матвей результативно играет в ВХЛ, он перерос МХЛ. Мы могли бы оставить его в «СКА‑Неве», но решили, что для Мичкова будет гораздо полезнее получить бесценный опыт игры в КХЛ», – заявил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

    В текущем сезоне Матвей Мичков провел в этом сезоне 12 игр в ВХЛ и набрал в них 14 (10+4) очков.

    Напомним, что в 2021 году СКА подписал контракт с Мичковым на пять лет. Мичков считается самым талантливым российским хоккеистом со времен Александра Овечкина и Евгения Малкина. В сезоне-2018/19 он побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого Чемпионата Москвы по хоккею 109 (70+39) очков. В составе сборной России стал победителем и рекордсменом Зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, набрав в четырех матчах 14 (9+5) очков.

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