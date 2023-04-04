Пятеро студентов СПбГУ пострадали при теракте в кафе на Васильевском острове

В результате взрыва в кафе на Университетской набережной травмы различной степени тяжести получили пятеро студентов СПбГУ. Об этом сообщается на сайте вуза 4 апреля.



«Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ», — отметила первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова. Она также добавила, что вуз не будет разглашать подробную информацию об участниках инцидента.

По последним данным, из-за взрыва на Васильевском острове пострадали 40 человек, «Фонтанка» подробно рассказывала, что о них известно. Во время встречи с военкором Владленом Татарским рванула статуэтка, которую принесла Дарья Трепова. Татарский от полученных травм скончался на месте происшествия. Трепова в своих показаниях заявила, что её действия были скоординированы через сообщения в телеграмме человеком, находящимся на Украине.