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    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    Взрыв на Университетской

    Пятеро студентов СПбГУ пострадали при теракте в кафе на Васильевском острове

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    В результате взрыва в кафе на Университетской набережной травмы различной степени тяжести получили пятеро студентов СПбГУ. Об этом сообщается на сайте вуза 4 апреля.

    «Универсантам оказывается вся необходимая помощь, в том числе на базе Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ», — отметила первый проректор по учебной работе Марина Лаврикова. Она также добавила, что вуз не будет разглашать подробную информацию об участниках инцидента.

    По последним данным, из-за взрыва на Васильевском острове пострадали 40 человек, «Фонтанка» подробно рассказывала, что о них известно. Во время встречи с военкором Владленом Татарским рванула статуэтка, которую принесла Дарья Трепова. Татарский от полученных травм скончался на месте происшествия. Трепова в своих показаниях заявила, что её действия были скоординированы через сообщения в телеграмме человеком, находящимся на Украине.

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    Владлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережной
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