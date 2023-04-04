Коммуналка снова подорожает? Минстрой предложил установить умные счетчики — как это повлияет на тарифы

В Минстрое уверяют, что с умными счетчиками можно забыть о передаче показаний: всё будет автоматизировано Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Казалось, что новостей о возможных повышениях тарифов на коммуналку больше не будет? Это не так — Минстрой в своем докладе правительству предложил новую идею. В ведомстве считают, что в сфере ЖКХ нужен переход к использованию искусственного интеллекта, а для этого потребуется установка умных счетчиков в домах, квартирах, на промышленных предприятиях и объектах торговли. Расходы, конечно же, планируют включить в тарифы на ЖКУ. Насколько осуществима такая идея? Зачем нужны умные счетчики и как повысятся тарифы после таких новшеств?



Счетчики включат в тариф Как сообщают «Известия», которые ознакомились с копией доклада Минстроя, обязанность по установке умных счетчиков хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (если они выступают исполнителем услуги). В ведомстве считают, что учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживание, поверку и замену счетчиков нужно закрепить как основание для превышения предельных индексов. Только так можно будет обосновать включение этих расходов в платежку. В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения отметили, что ресурсоснабжающие организации поддерживают возможность переложить затраты на установку и обслуживание умных счетчиков в тариф. Всё потому, что стоимость перехода может быть очень высокой.

Некоторые эксперты уверены в том, что тарифы на коммуналку не должны резко увеличиться, рост будет в пределах нескольких процентов, поскольку переходить на умные счетчики будут постепенно, а затраты на их установку в любом случае лежат на жильцах. — Мы поддерживаем инициативу по возложению обязанности установки и обслуживания умных счетчиков на РСО. Также нужен единый центр обработки информации, поступающей с приборов: только тогда учет потребления коммунального ресурса можно считать достоверным. Перейти на такие счетчики должны все потребители, как это сделано в электроэнергетике, — считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.



Эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин отмечает, что попытки запустить систему умных счетчиков предпринимаются властями с определенной периодичностью.

— Два года назад была попытка с умными тепловыми счетчиками. Но тогда поднялась волна возмущений, СМИ активно это освещали. Кроме того, умные тепловые счетчики оказались в 5–10 раз дороже обычных, и тогда даже самим инициаторам стало очевидно, что тема не пройдет, — пояснил эксперт. Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.



Впрочем, по словам Крохина, несколько лет назад одной из таких идей удалось увидеть свет. В 2020 году старые электросчетчики стали заменять на умные приборы нового поколения: — Электроэнергетики таким образом добились того, чтобы правительство разрешило внепланово повысить тариф на электроэнергию на 2%.

«По новому тарифу повышенная плата действует уже три года, но счетчики до сих пор поменяли не везде» Константин Крохин, эксперт в сфере ЖКХ

Конечно, есть план: где-то меняют в первую очередь, где-то — позже. Но выходит, что энергомонополия, получив разрешение на сбор дополнительных денег, выполнять соцобязательства не спешит. Нельзя сказать, что они ничего не делают, — делают, но небыстро. Зачем нужны умные счетчики Эксперты считают, что прозрачность после установки умных счетчиков будет гарантироваться в том числе благодаря тому, что затраты будут контролироваться государством. — 99% счетчиков воды находятся в квартирах, а показания собственниками порой не сдаются или сдаются нерегулярно, с ошибками, по сути, беспорядочно, — отметила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. — Это усложняет работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, в некоторых случаях приводит к недофинансированности отрасли. Сами жители тоже не всегда могут быть уверены, что плата за ЖКУ начислена корректно. Умные счетчики дадут возможность получить своевременную и достоверную информацию о потреблении ресурсов автоматически — людям не придется подавать показания, будут исключены любые ошибки.

Среди вероятных преимуществ умных счетчиков выделяют также сокращение долгов, экономию на воде и уменьшение случаев «кражи ресурсов». Впрочем, эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин уверен, что ничего особенного в таких счетчиках нет, а главная цель этой замены — законное объяснение для очередного повышения тарифов: — Что я вижу во всех этих благих намерениях, красиво звучащих? Умным может быть любой счетчик, никаких конкретных критериев по этому поводу нет. В сухом остатке остается повышение тарифа, к чему и ведут сегодня все инициативы лоббистов и монополистов.