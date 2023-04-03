Беглов заявил, что в Петербурге нет ажиотажа вокруг записи в первые классы

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе нет ажиотажа, связанного с записью в первые классы. Об этом 3 апреля рассказали в администрации губернатора.



По его словам, число заявителей, решивших оформить эту услугу офлайн, не превысило четырёх тысяч человек в первый день подачи документов, а именно — 1 апреля. Больше 26 тысяч при этом подали заявления через интернет.

Глава города объяснил, что в Петербурге «существенно сократили дефицит социальных объектов». В этом году город введёт 19 школ, это рекордное количество.