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    Беглов заявил, что в Петербурге нет ажиотажа вокруг записи в первые классы

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    Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе нет ажиотажа, связанного с записью в первые классы. Об этом 3 апреля рассказали в администрации губернатора.

    По его словам, число заявителей, решивших оформить эту услугу офлайн, не превысило четырёх тысяч человек в первый день подачи документов, а именно — 1 апреля. Больше 26 тысяч при этом подали заявления через интернет.

    Глава города объяснил, что в Петербурге «существенно сократили дефицит социальных объектов». В этом году город введёт 19 школ, это рекордное количество.

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    Запись в первые классыАлександр Беглов
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