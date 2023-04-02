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    Перекрытая Университетская набережная остановила Дворцовый мост

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    Из-за перекрытия движения автомобилей на участке Университетской набережной напротив здания, где прогремел взрыв, вечером 2 апреля образовалась пробка на Дворцовом мосту. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

    Движение затруднено на участке Конногвардейского бульвара в сторону Дворцового моста, а также на Адмиралтейском проспекте. Сам Дворцовый стал бордовым в направлении Васильевского острова.

    Фото: сервис «Яндекс.Карты»
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    Затор образовался после того, как на Университетской набережной, 25 прогремел взрыв, и полиция перекрыла движение в обе стороны от 1-ой до 8-9 линий, также движение перекрыто и по Благовещенскому мосту.

    Подтверждено, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский, вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось в 17.00, вход был свободным.

    По последним данным, пострадали 25 человек, из них 19, в том числе, один подросток, госпитализированы.

    Предварительная версия произошедшего: что самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

    Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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    Владлен ТатарскийВзрыв на Университетской набережнойПробки
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