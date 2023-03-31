Страшилки для автолюбителей: Как на севере Петербурга раздевают «ласточек»

За последние полгода неизвестные оставили без дорогостоящих запчастей сразу две иномарки в одном и том же жилом комплексе в Приморском районе Петербурга. Еще два разобранных автомобиля недавно нашли в Сертолово. Действия преступников — не система, а скорее баг в ней, но бдительность не помешает. Владельцы пострадавших машин поделились с «Фонтанкой» эмоциями и рассказали, с какими трудностями столкнулись.

Они вышли из леса в масках и капюшонах



Ирина Валетова, управляющая домом № 3 корпус 1 по улице Лидии Зверевой в ЖК «Шуваловский» около 8 утра 7 марта делала обход, когда увидела, что у одной из парадных автомобиль без стекла. Она заявила об этом в полицию, после чего участковый связался с владельцем белого Volkswagen Polo.



«Я вышел, у меня там фар нет, стекло разбитое, багажник откручен, бампера нет заднего, все фонари сняты. Двери тоже были откручены, но не успели их снять. Видимо, кто-то спугнул, — рассказал «Фонтанке» хозяин машины Александр Благодарнов. — Я по регистратору посмотрел, было около трех часов ночи. Не знаю, почему они регистратор не взяли, видимо, не заметили. Он при ударе у меня записывать начинает, но там только сопенье было слышно и темнота, потому что снег в эту ночь шел. Ничего видно не было».



Фото: Читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться





По заявлению Александра на место приехала полиция, сняла отпечатки пальцев и попросила сделать оценку ущерба. «Там получилось 400 с лишним тысяч плюс еще тысяч 25, чтобы это все собрали. Запчасти очень дорогие. Казалось бы Volkswagen Polo недорогая машина, но одна новая светодиодная фара стоит 125 тысяч. Их ни на «Авито», нигде на найти. Я сейчас машину собираю из всего подряд, лишь бы она на ходу была», — пожаловался автолюбитель.



Фасад дома оборудован камерами видеонаблюдения, однако тем утром они оказались в необычном положении. Как рассказала заметившая это первой домуправ, техника записала, как ночью из леса вышли люди в капюшонах и масках с палками, достаточно длинными, чтобы дотянуться до висящих на уровне пяти метров от земли камер. Этими палками неизвестные повернули камеры на двух соседних домах так, чтобы они смотрели на землю. При этом имущество управляющей компании, по словам Ирины Валетовой, они не повредили. Видеозаписи изъяла на изучение полиция.



Дежавю



За последние несколько месяцев в ЖК «Шуваловский» это не единственный подобный случай. В августе 2022 года еще один белый Volkswagen Polo без дверей, багажника и бампера обнаружила у дома № 9 корпус 2 местная жительница Мария Иванова.

Фото: Читательница «Фонтанки» Мария Поделиться Поделиться





Она сфотографировала автомобиль и отправила в группу жильцов в соцсети с просьбой помочь соседу-владельцу информацией о случившемся. По просьбе «Фонтанки» девушка передала наши вопросы хозяину машины, но он сообщил лишь, что хочет забыть эту историю.

По оценке источника «Фонтанки» на рынке автозапчастей, суммарная стоимость всех недостающих деталей при условии, что покупать оригинальные, может доходить до 740 тыс. рублей.

«Я ничего не могу по этому поводу пояснить. У нас камер по периметру нет. Занималась полиция, выемку видеоматериалов проводила у нас с камеры только домофонной. Как это происходило, меня никто не посвящал», — отметил в беседе с «Фонтанкой» управляющий домом №9 Илья Александров.



На вопрос, не предлагали ли жильцы улучшить как-то меры безопасности в комплексе, например, поставить забор или охрану, Ирина Валетова сообщила, что от забора они сами отказываются, что до охраны, ранее не удалось договориться даже о консьержах. «[По поводу] обычных консьержей, которые в парадных будут сидеть, там было собрание, 16 рублей с квадратного метра они тоже не хотят платить. За охрану, за забор, за консьержа нужно платить. Бесплатно это никто ж не будет им делать», — отметила она.



Это тотал



Также в соцсетях «Фонтанке» удалось найти еще два случая разбора автомобилей. Однако если первые пересекались в месте происшествия, цвете, марке и модели иномарки, у последних гораздо меньше точек соприкосновения. Но это не отменяет всего ужаса ситуации, в которую попали владельцы.



В конце февраля жительница Ленобласти Татьяна Алексеева вместе с мужем и детьми приехала на выходные в деревню Лупполово под Петербургом. Семья не живет там постоянно, иногда заезжает заплатить за квартиру и решить какие-то другие бытовые вопросы. Машину оставили на открытой парковке у дома. 28 февраля супруги нашли свой бежевый Volkswagen Polo с кожаным салоном в разобранном состоянии. Открученный с переднего бампера госномер злоумышленники аккуратно положили на стекло, как будто издевались.

Фото: Читательница «Фонтанки» Татьяна Фото: Читательница «Фонтанки» Татьяна Фото: Читательница «Фонтанки» Татьяна Поделиться Поделиться





Владельцы обратились в полицию и страховую компанию. Машина куплена в кредит, обязательным условием его оформления является каско. Автомобиль осмотрел оценщик, но окончательная сумма ущерба пока не озвучена. Визуально, опять же, если устанавливать оригинальные детали, выходит что-то около 700 тыс. рублей по нынешним ценам без учета работ мастера.

«Нас предупредили, что скорее всего это будет тотал (Термин, означающий состояние автомобиля, при котором его экономически нецелесообразно ремонтировать — прим.ред.). То есть у нас могут забрать машину, потому что восстанавливать будет больно дорого. Запчастей нет», — сообщила Татьяна «Фонтанке».



У нее, как и у другого героя нашей публикации, осталось впечатление, что преступники не доделали свое дело до конца, поскольку машину разобрали не полностью. На месте остались, например, руль и «мозги».

«Причем все так профессионально. Даже эксперт сказал, что они ничего не вырывали, просто аккуратно все сняли. Все клеммы вытащили. В принципе там можно просто обратно детали поставить, никаких повреждений нет, — отметила женщина. — Нам даже сказали в полиции, что это похоже на заказ. Снимали те запчасти, которые самые ходовые».

По ее словам, камер поблизости не было. Единственное, около трех часов ночи рядом припарковался жилец-таксист. К тому моменту вокруг машины уже происходила какая-то возня. Как видно на видеорегистраторе, она была наполовину почищена от снега и было разбито стекло, но водитель не обратил на это внимания, так как было темно и поздно.



Кому-то не повезло



Еще одна душераздирающая картина предстала перед глазами владелицы вот этого Mercedes-Benz C-Class. Здесь об аккуратности говорить не приходится. Фото 10 февраля опубликовали в группе ЖК «Золотые купола» в Сертолово. Его жительница Алиса Бабинцева рассказала «Фонтанке», что прямо за «Мерседесом» стоял служебный «Ларгус» ее супруга, который «очень аккуратно вскрыли» и вытащили оттуда чемоданчик с инструментами.

Фото: Читательница «Фонтанки» Евгения Поделиться Поделиться





«Мы потом ходили и общались с ребятами, которые пострадали, чью машину разобрали. У них там следователи сидели. Сама девушка-владелица узнала только тогда, когда пришла к своему автомобилю. Говорит: «Я вышла, иду к машине и думаю, что вот кому-то не повезло. Я даже не узнала, что это моя машина»», — пересказывает Алиса.



По ее словам, дорога, на которой стояли автомобили, отделена от жилого комплекса лесополосой и имеет дурную славу. Там частенько наблюдают закладчиков и «кладоискателей», у машин, бывало, срезали катализаторы, но так, чтобы разобрать — в первый раз.

«Мы тут, скажем так, на отшибе живем. То, что у нас происходят вот эти вещи с наркоманами, тут два раза поджигали автомобили, вроде как сводили личные счеты, но все равно — по сути патруль нам здесь необходим», — пожаловалась жительница.

Когда наступят последние времена



Воображение сразу рисует слаженную работу теневых автомехаников, которые активизировались после того, как определенные автозапчасти сильно подорожали или вовсе пропали из продажи. Но паниковать рано. Все это — единичные случаи, ни о какой системе говорить не приходится, успокаивают «Фонтанку» надежные осведомленные источники.



Тем не менее, от попадания в такую неприятную ситуацию не застрахован ни один владелец автомобиля, марка и модель которого широко используется в такси: Volkswagen Polo, Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio и других. «Лучший вариант не попасть — предупредить. Либо автомобиль поменять, либо держать его в понятном месте. Храните автомобили на своем загородном участке под охраной или на закрытом паркинге с видеонаблюдением», — разводит руками Денис Шубин, руководитель петербургского автоклуба «А24».



По его словам, изначально ожидалось, что ситуация с автозапчастями после введения санкций будет куда хуже, но сейчас практически все детали завозят, только увеличились цены и сроки поставок. Это сильно осложняет ремонт автомобилей по страховке, но в целом он возможен.

Картину, когда вдоль заборов будут стоять раздетые машины, на которые невозможно достать запчасти, мы можем увидеть, считает автоэксперт, если перекроют ввоз из Турции и Казахстана. У отдельных марок уже есть существенные проблемы, которые не решает параллельный импорт. В первую очередь это касается все тех же машин немецких концернов Mercedes и VAG. Но пока дела обстоят относительно неплохо.



«Это в 90-е бронировали фары, подписывали зеркала. Человек приходил утром, видел снятые зеркала, шел на Фучика и покупал там свои же зеркала со своим же номером. Вот это было сплошь и рядом. Откуда взялись все автостоянки в свое время? Именно из-за того, что машины раздевали. А в СССР люди снимали аккумуляторы и несли домой, снимали щетки, когда куда-то приезжали», — вспоминает Шубин.

Однажды величайший поэт ХХ века Оден спросил как-то у будущего нобелевского лауреата ленинградца Иосифа Бродского, почему в СССР крадут дворники с автомобилей. Бродский честно ответил, что причиной этому — дефицит запчастей в магазинах. Оден сказал, что должна быть какая-то и метафизическая причина.

Так что одним из индикаторов последних времен в России станет массовая пропажа дворников.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

