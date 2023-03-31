Суд в Ульяновске наказал штрафом молодого человека, который бросил банан в футболиста «Зенита»

Суд в Ульяновске оштрафовал молодого человека, который бросил банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время игры с «Волгой» в Ульяновске. Об этом 31 марта говорится на странице во «ВКонтакте» управления МВД России по региону.



Штраф составил пять тысяч рублей. Болельщику также на год запретили посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.

Напомним, встреча двух команд состоялась 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. На 91-й минуте на поле рядом с покидавшим его полузащитником «Зенита» Венделом приземлился банан. Впоследствии в своих соцсетях он отреагировал на это фразой «Fogo Neles», что означает «огонь по расизму».