Суд в Ульяновске наказал штрафом молодого человека, который бросил банан в футболиста «Зенита»

Суд в Ульяновске оштрафовал молодого человека, который бросил банан в сторону бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время игры с «Волгой» в Ульяновске. Об этом 31 марта говорится на странице во «ВКонтакте» управления МВД России по региону.
Штраф составил пять тысяч рублей. Болельщику также на год запретили посещать места проведения официальных спортивных мероприятий.
Напомним, встреча двух команд состоялась 25 февраля на стадионе «Труд» в Ульяновске и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. На 91-й минуте на поле рядом с покидавшим его полузащитником «Зенита» Венделом приземлился банан. Впоследствии в своих соцсетях он отреагировал на это фразой «Fogo Neles», что означает «огонь по расизму».
«Фонтанка» писала, что бросившего банан 19-летнего парня задержали спустя почти две недели после инцидента. На него составили протокол по статье о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Сам он объяснил, что видел, как другие бросали на поле снежки, и на эмоциях тоже отправил посторонний предмет в полет. «Сожалею. Я в тот момент поступил неправильно, на эмоциях», — сказал тогда молодой человек.
После произошедшего контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ульяновскую команду «Волга» на 500 тысяч рублей. Кроме того, было назначено условное наказание: проведение одного матча Кубка России без зрителей.