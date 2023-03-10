«В стадном чувстве...» В Ульяновске задержали того, кто бросил банан в игрока «Зенита»

Ульяновские полицейские задержали юношу, бросившего банан в бразильского футболиста «Зенита» Вендела во время игры с местной «Волгой». Об этом 10 марта сообщает МВД России.

Встреча прошла почти две недели назад, однако вычислить и поймать предполагаемого нарушителя удалось только сейчас. Им оказался житель областного центра 2004 года рождения. В отношении него составлен протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Материалы направят в суд.

«В стадном чувстве... Я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита», и я тоже на эмоциях кинул посторонний предмет, им оказался банан… Сожалею, поступил неправильно, на эмоциях», — объясняет молодой человек на видео, опубликованном полицией.



Напомним, что 25 февраля во время матча Кубка России на стадионе «Труд» в Ульяновске между «Волгой» и «Зенитом» в игроков полетели не только снежки, но и банан, который приземлился прямо рядом с Венделом, уходившим на замену в конце встречи. «Волгу» оштрафовали на 500 тысяч рублей.

