«Волгу» наказали за брошенный в бразильского футболиста «Зенита» банан

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ульяновскую команду «Волга» на 500 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ульяновской команды. Кроме того, назначено условное наказание: проведение одного матча Кубка России без зрителей.



Это связано с инцидентом, произошедшим 25 февраля на ульяновском стадионе «Труд» во время матча Кубка России против петербургского «Зенита». Тогда на поле один из болельщиков бросил банан уходящим на замену бразильским футболистам сине-бело-голубых.