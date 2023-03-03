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    «Волгу» наказали за брошенный в бразильского футболиста «Зенита» банан

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ульяновскую команду «Волга» на 500 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ульяновской команды. Кроме того, назначено условное наказание: проведение одного матча Кубка России без зрителей.

    Это связано с инцидентом, произошедшим 25 февраля на ульяновском стадионе «Труд» во время матча Кубка России против петербургского «Зенита». Тогда на поле один из болельщиков бросил банан уходящим на замену бразильским футболистам сине-бело-голубых.

    «Волга» может подать апелляцию на решение КДК, но руководство клуба еще не приняло решение.

    Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал происшествие с бананом расистским инцидентом и поручил министру региона Геннадию Неробееву оказать всю необходимую помощь правоохранительным органам в расследовании. Он также попросил информировать общественность о развитии событий.

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