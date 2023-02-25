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    В Европе летит все подряд. Семак и другие — об инциденте с бананом на матче с «Волгой»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил об уважении к игрокам во время матча с ульяновской «Волгой». Он отметил, что не слышал каких-то расистских выкриков в адрес футболистов во время игры.

    Так специалист ответил на вопрос о скандале с бананом, который бросили в сторону зенитовца Вендела, когда он уходил с поля после замены. По словам Семака, в Европе в футболистов постоянно что-то бросают.

    «Я видел, что банан лежал, видел, что и снежки бросали болельщики — все, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит все подряд. Что-то кто-то бросил, подняли и выбросили. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики и слова в адрес игроков. В адрес главного тренера — да, слышал немножко мата. А по поводу игроков — нет, их оберегали и уважали», — сказал он на пресс-конференции.

    Тем временем Российская премьер-лига уже осудила инцидент, назвав его «проявлением расизма». РПЛ надеется на скорейшее рассмотрение произошедшего «компетентными органами, включая КДК РФС, и вынесение самого строгого наказания виновникам и допустившим это правонарушение».

    Директор «Волги» Михаил Наволокин заявил РИА Новости, что клуб проводит расследование по эпизоду с брошенным бананом.

    Агент Вендела Тьяго Рибейро в разговоре со Sport24 был краток: «Фанаты бросили в игрока бананом? Я могу только сочувствовать человеческой глупости!»

    Напомним, что матч плей-офф Кубка России завершился со счетом 3:0. Подробнее о том, как «Зенит» громил «Волгу» в Ульяновске, читайте в материале «Фонтанки».

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