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    «Словно балерина». Фотограф в Петербурге вышел на кабана

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    Фото: Антон Кубышкин / «Одна кормушка в лесу»
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    Петербургский фотограф, гуляя в лесу на территории города утром 31 марта, встретил крупного дикого зверя — кабана. В какой-то момент было страшно, но, похоже, кабан сам не жаждал знакомства, рассказал «Фонтанке» фотограф Антон Кубышкин. Свои кадры он публикует в сообществе «Одна кормушка в лесу» «ВКонтакте».

    По его словам, он встретил множество кабаньих подкопов по дороге в сторону Ольгино. В этих рытвинах активно «пасутся» чёрные дрозды — ищут еду.

    «Это второй раз, когда я встретил кабана в дикой природе. Этот кабан тоже в смущении ретировался. И как ретировался! Несмотря на его огромный вес, сделал он это весьма изящно, словно балерина! Ни звука — как стояла утренняя тишина в безмолвном штиле, так и осталась. Ни веточка не хрустнула, ни снег не скрипнул», — рассказывает фотограф.

    Сообщения о кабанах у Приморского шоссе появляются регулярно. Иногда животные попадают там под машины.

    Отметим, что животные в лесах сейчас активизировались, они готовятся к весне. Просыпаются медведи и енотовидные собаки, на дороги выходят жабы, а у птиц уже начинается брачный сезон.

    Фото: Антон Кубышкин / «Одна кормушка в лесу»

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