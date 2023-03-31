«Словно балерина». Фотограф в Петербурге вышел на кабана

Петербургский фотограф, гуляя в лесу на территории города утром 31 марта, встретил крупного дикого зверя — кабана. В какой-то момент было страшно, но, похоже, кабан сам не жаждал знакомства, рассказал «Фонтанке» фотограф Антон Кубышкин. Свои кадры он публикует в сообществе «Одна кормушка в лесу» «ВКонтакте».

По его словам, он встретил множество кабаньих подкопов по дороге в сторону Ольгино. В этих рытвинах активно «пасутся» чёрные дрозды — ищут еду.



«Это второй раз, когда я встретил кабана в дикой природе. Этот кабан тоже в смущении ретировался. И как ретировался! Несмотря на его огромный вес, сделал он это весьма изящно, словно балерина! Ни звука — как стояла утренняя тишина в безмолвном штиле, так и осталась. Ни веточка не хрустнула, ни снег не скрипнул», — рассказывает фотограф.

