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    Владимир Путин освободил от должности послов в Латвии и Эстонии

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    21 комментарий

    Послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева освободил от должности президент Владимир Путин. Указ главы государства 31 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    23 января Министерство иностранных дел России заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Посла Маргуса Лайдре вызвали в МИД, где сообщили, что ему нужно покинуть страну 7 февраля. Поводом стал шаг Таллина, радикально снизившего состав посольства России в Эстонии. В ответ Эстония предприняла аналогичный шаг. Посол России в Эстонии Владимир Липаев покинул страну.

    Латвия проявила солидарность с Эстонией. Там уровень дипотношений с Россией понизили с 24 февраля.

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    Комментарии 21

    Гость31 Мар 2023 в 13:21
    И не нужно
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