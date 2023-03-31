Владимир Путин освободил от должности послов в Латвии и Эстонии

Послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева освободил от должности президент Владимир Путин. Указ главы государства 31 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
23 января Министерство иностранных дел России заявило о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Посла Маргуса Лайдре вызвали в МИД, где сообщили, что ему нужно покинуть страну 7 февраля. Поводом стал шаг Таллина, радикально снизившего состав посольства России в Эстонии. В ответ Эстония предприняла аналогичный шаг. Посол России в Эстонии Владимир Липаев покинул страну.
Латвия проявила солидарность с Эстонией. Там уровень дипотношений с Россией понизили с 24 февраля.