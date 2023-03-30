В Подмосковье отправили под домашний арест фельдшера, высадившего из скорой больного ребенка

Видновский городской суд Московской области избрал меру пресечения сотруднику частной скорой, который не довез мальчика до больницы. Оказать экстренную помощь ребенку помешал денежный вопрос.
Как сообщает региональный Следственный комитет, 30 марта
официальный телеграм-канал прокуратуры Московской области
Из города Видное в Москву собирались везти мальчика, которому требовался кислород. MSK1.RU писал, что по договоренности с диспетчером родители заплатили 30 тысяч рублей. В пути фельдшер потребовал еще 100 тысяч и после отказа высадил ребенка и сопровождавшую его мать.
Сотрудника частной скорой задержали 29 марта. СК сообщал, что мужчину также подозревают в оказании небезопасных услуг (
Прокуратура Московской области уточняет, что меру фигуранту избрали до 29 мая. Судя по релизу надзорного ведомства, работы в выездной бригаде скорой он лишился.