СК возбудил уголовное дело против частной скорой, фельдшер которой высадил мать с ребенком на пути в больницу

В Подмосковье мать с заболевшим двусторонней пневмонией ребенком высадили из частной скорой помощи по дороге в больницу. Родители утверждают, что фельдшер потребовала бóльшую сумму, нежели оговаривалось изначально. Следственный комитет Московской области 27 марта сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании частной медицинской организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
Инцидент произошел 11 марта в городе Видное, пишет MSK1.RU. Мальчику якобы не смогли помочь в местной больнице, потребовалось перевезти ребенка в Москву, но для этого нужен был кислород. Отец решил, что везти сына на машине опасно, и вызвал частную скорую помощь.
По предварительной информации, по телефону диспетчер озвучила стоимость самого вызова и кислорода, а также цену за километр пути. Однако, как утверждается, когда скорая прибыла, фельдшер будто бы потребовала 100 тысяч рублей, в то время как диспетчер была согласна на 30 тысяч, которые мужчина и перевел. В итоге, по словам мужчины, его жену и сына высадили на пути в медучреждение, сообщает издание.
Версию следствия приводит пресс-служба Следственного комитета Подмосковья. По данным ведомства, сотрудник скорой помощи частной медицинской организации, потребовав оплату и не получив оговорённую им сумму в полном объеме, попросил родителя и ребенка выйти из автомобиля.
MSK1.RU связывался с адвокатом семьи Евгением Корчаго, который рассказал, что руководство частной скорой отказывается от общения. Он подал официальную претензию и собирается обратиться в Госдуму. По словам адвоката, к ситуации уже подключилось Министерство здравоохранения.