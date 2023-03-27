СК возбудил уголовное дело против частной скорой, фельдшер которой высадил мать с ребенком на пути в больницу

В Подмосковье мать с заболевшим двусторонней пневмонией ребенком высадили из частной скорой помощи по дороге в больницу. Родители утверждают, что фельдшер потребовала бóльшую сумму, нежели оговаривалось изначально. Следственный комитет Московской области 27 марта сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании частной медицинской организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Инцидент произошел 11 марта в городе Видное, пишет MSK1.RU. Мальчику якобы не смогли помочь в местной больнице, потребовалось перевезти ребенка в Москву, но для этого нужен был кислород. Отец решил, что везти сына на машине опасно, и вызвал частную скорую помощь.