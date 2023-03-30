Не только отрицал Холокост. В деле «Бронислава Каминского» из Петербурга появился новый эпизод реабилитации нацизма

Петербуржца, обвиняемого в реабилитации нацизма, уличили в еще одном эпизоде. Речь идет о неосторожном комментарии во «ВКонтакте», где горожанин назвался Брониславом Каминским.
Два дня назад в отношении фигуранта возбудили дело по п. «в, г» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, стало известно «Фонтанке» 30 марта. Следствие полагает, что в январе прошлого года «Бронислав» оставил на странице некоего пользователя комментарий, якобы одобряющий действия «главных военных преступников европейских стран».
Мужчина все еще находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранительные органы проверяют, не причастен ли он к другим нарушениям.
Как писала «Фонтанка», сотрудники Центра «Э» постучались к 44-летнему петербуржцу в сентябре. В его высказываниях в соцсетях усмотрели отрицание Холокоста и дискредитацию Зои Космодемьянской. Известно, что фигуранта неоднократно судили за наркотики.