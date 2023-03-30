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    Не только отрицал Холокост. В деле «Бронислава Каминского» из Петербурга появился новый эпизод реабилитации нацизма

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    7 комментариев

    Петербуржца, обвиняемого в реабилитации нацизма, уличили в еще одном эпизоде. Речь идет о неосторожном комментарии во «ВКонтакте», где горожанин назвался Брониславом Каминским.

    Два дня назад в отношении фигуранта возбудили дело по п. «в, г» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, стало известно «Фонтанке» 30 марта. Следствие полагает, что в январе прошлого года «Бронислав» оставил на странице некоего пользователя комментарий, якобы одобряющий действия «главных военных преступников европейских стран».

    Мужчина все еще находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранительные органы проверяют, не причастен ли он к другим нарушениям.

    Как писала «Фонтанка», сотрудники Центра «Э» постучались к 44-летнему петербуржцу в сентябре. В его высказываниях в соцсетях усмотрели отрицание Холокоста и дискредитацию Зои Космодемьянской. Известно, что фигуранта неоднократно судили за наркотики.

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    Комментарии 7

    25346053130 Мар 2023 в 12:28
    А Павлика Морозова можно трогать?И перечислите фамилии 26 памфиловцев.
    +0−0
    Dmitry Antonov30 Мар 2023 в 12:20
    Дискредитация Зои Космодемьянской - это ещё что за состав преступления?
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 12:12
    А к создателю последнего шыдевра про булочку и трамвайчик они не хотят постучаться? Или это другое?
    +1−0
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