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    Оперативники Центра «Э» пришли к петербуржцу после отрицания Холокоста и дискредитации Зои Космодемьянской

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    Сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке собровцев задержали 44-летнего жителя Петербурга. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце августа. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 сентября.

    По оперативным данным, петербуржец, взяв ник «Бронислав Каминский», комментировал посты в паблике «Раса». Центру «Э» в этих высказываниях не понравились отрицание Холокоста и дискредитации подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

    В ходе обыска по месту жительства мужчины были изъяты мобильный телефон, роутер, ножи, телескопическая дубинка, агитматериалы, запрещенная в России литература. Петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В прошлом обвиняемый неоднократно осуждался за наркотики.

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