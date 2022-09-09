Оперативники Центра «Э» пришли к петербуржцу после отрицания Холокоста и дискредитации Зои Космодемьянской

Сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке собровцев задержали 44-летнего жителя Петербурга. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце августа. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 сентября.



По оперативным данным, петербуржец, взяв ник «Бронислав Каминский», комментировал посты в паблике «Раса». Центру «Э» в этих высказываниях не понравились отрицание Холокоста и дискредитации подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

