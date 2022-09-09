Оперативники Центра «Э» пришли к петербуржцу после отрицания Холокоста и дискредитации Зои Космодемьянской

Сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке собровцев задержали 44-летнего жителя Петербурга. Его обвиняют в реабилитации нацизма. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в конце августа. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 сентября.
По оперативным данным, петербуржец, взяв ник «Бронислав Каминский», комментировал посты в паблике «Раса». Центру «Э» в этих высказываниях не понравились отрицание Холокоста и дискредитации подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
В ходе обыска по месту жительства мужчины были изъяты мобильный телефон, роутер, ножи, телескопическая дубинка, агитматериалы, запрещенная в России литература. Петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В прошлом обвиняемый неоднократно осуждался за наркотики.