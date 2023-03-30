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    Врачи спасают петербургского пенсионера после его похода в бар

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    13 комментариев

    Пенсионер из Выборгского района Петербурга пришел в бар, а уехал из него в машине скорой помощи. «Фонтанка» 30 марта узнала, что случилось.

    63-летний мужчина был доставлен в больницу еще в понедельник. Вечером он пришел в бар, чтобы расслабиться, однако обстановка накалилась, началась драка. В итоге пенсионер неудачно упал и ударился головой о стол — на пол хлынула кровь. Сотрудники бара вызвали медиков.

    В больнице состояние пациента оценили как тяжелое, у него поражен головной мозг. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По подозрению задержан 42-летний мужчина, после беседы его отпустили под обязательство о явке.

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    Комментарии 13

    Гость30 Мар 2023 в 12:28
    Стариков обижать нехорошо.

    Так что этого перца 42-летнего надо закрыть по полной программе.
    +0−0
    Dim2230 Мар 2023 в 12:09
    Случайно упал ,ударился об стол и так восемь раз
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 12:03
    "пришел в бар, чтобы расслабиться" - сама по себе странная идея и сомнительная формулировка.
    Или это лихой журналистский штамп, или ... человек к 63м годам не понял, что не надо напрягаться, чтоб потом не пришлось расслабляться в баре.
    Если так, то тогда сам виноват.
    +1−0
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