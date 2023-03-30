Врачи спасают петербургского пенсионера после его похода в бар

Пенсионер из Выборгского района Петербурга пришел в бар, а уехал из него в машине скорой помощи. «Фонтанка» 30 марта узнала, что случилось.



63-летний мужчина был доставлен в больницу еще в понедельник. Вечером он пришел в бар, чтобы расслабиться, однако обстановка накалилась, началась драка. В итоге пенсионер неудачно упал и ударился головой о стол — на пол хлынула кровь. Сотрудники бара вызвали медиков.



В больнице состояние пациента оценили как тяжелое, у него поражен головной мозг. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По подозрению задержан 42-летний мужчина, после беседы его отпустили под обязательство о явке.

