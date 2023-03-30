На лёд Финского залива утонувшего школьника могла привести любовь к фигурному катанию

В течение марта в поисковую службу «ЛизаАлерт» Петербурга и Ленобласти поступило 37 заявок о пропавших детях. Об этом «Фонтанке» сообщили в волонтерской организации 30 марта.



17 из пропавших были в возрасте от 3 до 17 лет. Поиски шестерых несовершеннолетних ещё продолжаются. Трое детей погибли. Тела двоих мальчиков достали из полыньи на Васильевском острове. Еще один пропавший подросток был найден мертвым в Петербурге, подробности трагедии волонтеры не разглашают.



Заявка о пропавших на Васильевском острове мальчиках 11 и 8 лет поступила в отряд «ЛизаАлерт» в ночь на 30 марта. Как писала «Фонтанка», пропавшие — друзья, они отправились гулять вместе в районе 12 часов дня. Старший из школьников взял с собой роликовые коньки, он серьёзно увлекался фигурным катанием. Поиски силами добровольцев велись всю ночь. К утру добровольцы нашли детей погибшими.

