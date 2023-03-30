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    На лёд Финского залива утонувшего школьника могла привести любовь к фигурному катанию

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    17 комментариев

    В течение марта в поисковую службу «ЛизаАлерт» Петербурга и Ленобласти поступило 37 заявок о пропавших детях. Об этом «Фонтанке» сообщили в волонтерской организации 30 марта.

    17 из пропавших были в возрасте от 3 до 17 лет. Поиски шестерых несовершеннолетних ещё продолжаются. Трое детей погибли. Тела двоих мальчиков достали из полыньи на Васильевском острове. Еще один пропавший подросток был найден мертвым в Петербурге, подробности трагедии волонтеры не разглашают.

    Заявка о пропавших на Васильевском острове мальчиках 11 и 8 лет поступила в отряд «ЛизаАлерт» в ночь на 30 марта. Как писала «Фонтанка», пропавшие — друзья, они отправились гулять вместе в районе 12 часов дня. Старший из школьников взял с собой роликовые коньки, он серьёзно увлекался фигурным катанием. Поиски силами добровольцев велись всю ночь. К утру добровольцы нашли детей погибшими.

    В Петербурге запрещён выход на лёд. Волонтеры просят соблюдать запрет как взрослых, так и детей.

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    Комментарии 17

    Гость30 Мар 2023 в 11:38
    А все потому что ни в одном районе нет бесплатного катка, у нас есть платные катки, платные парковки. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы ты (читатель) пошел и написал заявление в Администрацию своего района о создании катка для детей.
    +5−2
    28021045130 Мар 2023 в 11:34
    А почему кстати теперь стало так опасно выходить на лед? Раньше все зимой гуляли. При царе даже трамвай по льду пускали.
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 11:23
    Интересно, какая доля заголовков содержит слова МОГ, МОГЛА, МОГЛО, МОГЛИ?
    +1−0
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