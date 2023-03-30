Теперь не варежки, а колпак. Укротителя коня Клодта украсили дорожным аксессуаром

Скульптура на Аничковом мосту опять получила неожиданный подарок. Если осенью ее хотели согреть варежками, то теперь акцент сделан на эпатажность.
На голову укротителя коня Клодта кто-то надел дорожный конус, пишут 30 марта в соцсетях очевидцы. Комментаторы сравнивают скульптуру с Буратино, а кто-то предполагает, что в такой шутке можно усмотреть вандализм.
В ноябре 2021 года три блогера пытались надеть на копыта коней Клодта варежки и попали в отдел полиции. Эта же троица успела утеплить Диоскуров и их коней у Манежа. В итоге задержанные отделались выговором.