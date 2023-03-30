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    Теперь не варежки, а колпак. Укротителя коня Клодта украсили дорожным аксессуаром

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    3 комментария

    Скульптура на Аничковом мосту опять получила неожиданный подарок. Если осенью ее хотели согреть варежками, то теперь акцент сделан на эпатажность.

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    На голову укротителя коня Клодта кто-то надел дорожный конус, пишут 30 марта в соцсетях очевидцы. Комментаторы сравнивают скульптуру с Буратино, а кто-то предполагает, что в такой шутке можно усмотреть вандализм.

    В ноябре 2021 года три блогера пытались надеть на копыта коней Клодта варежки и попали в отдел полиции. Эта же троица успела утеплить Диоскуров и их коней у Манежа. В итоге задержанные отделались выговором.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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    Комментарии 3

    Rostik3730 Мар 2023 в 12:27
    А чо? Ему, по моему, к лицу его мраморному.
    +0−0
    GRAY30 Мар 2023 в 12:15
    Чем думают те, кто ЭТО делает???
    +0−0
    sergeispb30 Мар 2023 в 12:13
    Надо найти и дать лет пять
    +0−0
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