FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Петербуржцы, пытавшиеся приодеть коней на Аничковом мосту, отделались выговором

12
Печать

Блогеров, которые хотели утеплить коней Клодта на Аничковом мосту, отпустили из полиции. Не стали даже составлять протоколов, рассказали «Фонтанке» 3 ноября в пресс-службе петербургского главка.

Ранее двоих исполнителей и их товарища, снимавшего перформанс с помощью дрона, увезли в отдел для дачи объяснений. Утром они успели нарядить Диоскуров и их коней, стоящих перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора.

Сотрудники Манежа отнеслись к утеплению спокойно. Они заявили, что приглядятся к новой одежде, и, если в ней нет ничего оскорбительного или противозаконного, будут считать это просто забавной шуткой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

ki188
А что, лазать по символам города и делать, что хочешь, стало нормой? Откуда вас столько в комментариях?
Гражданкa
уже всё остальное в порядке, можно заняться фриками, наряжающими скульптуры?
Alex000
Не совсем понятно, из чего проблему сделали на пустом месте.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний