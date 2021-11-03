Петербуржцы, пытавшиеся приодеть коней на Аничковом мосту, отделались выговором

Блогеров, которые хотели утеплить коней Клодта на Аничковом мосту, отпустили из полиции. Не стали даже составлять протоколов, рассказали «Фонтанке» 3 ноября в пресс-службе петербургского главка.



Ранее двоих исполнителей и их товарища, снимавшего перформанс с помощью дрона, увезли в отдел для дачи объяснений. Утром они успели нарядить Диоскуров и их коней, стоящих перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора.



Сотрудники Манежа отнеслись к утеплению спокойно. Они заявили, что приглядятся к новой одежде, и, если в ней нет ничего оскорбительного или противозаконного, будут считать это просто забавной шуткой.

