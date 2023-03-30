Закрытый из-за размыва участок М-10 ремонтируют. Запущено реверсивное движение

Движение по трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области, закрытое из-за подтопления, утром 30 марта частично восстановили, сообщает Росавтодор. С 7:45 на 460-м км федеральной трассы организовано движение в реверсивном режиме.
«Работы велись всю ночь: дорожные службы разобрали 44 метра барьерного ограждения и часть обочины. Специалисты приступили к восстановлению элементов земляного полотна и дорожной одежды», — отмечается в сообщении.
Движение на этом участке в Крестецком районе закрыли вчера: там вода начала подмывать основание дороги. Объезд организовали через трассу М-11. Сегодня вода ушла, рассказывает в своём телеграм-канале губернатор области Андрей Никитин. Восстановительные работы продолжаются. На место завезли материалы, необходимые для устранения последствий размыва.
Подтопления не удалось избежать из-за большого объёма талого снега и последовавшего за этим подъёма уровня воды. Обследование водопропускной трубы показало, что она находится в нормативном состоянии.
«Дорожники работают над тем, чтобы запустить движение полноценно в обе стороны уже сегодня», — отмечает губернатор.