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    Закрытый из-за размыва участок М-10 ремонтируют. Запущено реверсивное движение

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    3 комментария

    Движение по трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области, закрытое из-за подтопления, утром 30 марта частично восстановили, сообщает Росавтодор. С 7:45 на 460-м км федеральной трассы организовано движение в реверсивном режиме.

    «Работы велись всю ночь: дорожные службы разобрали 44 метра барьерного ограждения и часть обочины. Специалисты приступили к восстановлению элементов земляного полотна и дорожной одежды», — отмечается в сообщении.

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    Движение на этом участке в Крестецком районе закрыли вчера: там вода начала подмывать основание дороги. Объезд организовали через трассу М-11. Сегодня вода ушла, рассказывает в своём телеграм-канале губернатор области Андрей Никитин. Восстановительные работы продолжаются. На место завезли материалы, необходимые для устранения последствий размыва.

    Подтопления не удалось избежать из-за большого объёма талого снега и последовавшего за этим подъёма уровня воды. Обследование водопропускной трубы показало, что она находится в нормативном состоянии.

    «Дорожники работают над тем, чтобы запустить движение полноценно в обе стороны уже сегодня», — отмечает губернатор.

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    Комментарии 3

    28004389430 Мар 2023 в 09:44
    Каждую весну в России перекладывают дороги. К осени большую часть дорог залатают, замажут, залепят. Весной опять тоже самое. Создать систему (как у финов, шведов и пр.), позволяющую иметь нормальные дороги не в состоянии.
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