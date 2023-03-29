Деревья не вынесли весенне-зимней сказки. Петербург ощутил мощь мартовского снега

Деревья в Петербурге обзавелись пушистыми снежными шапками, но уборы оказались неожиданно тяжелыми. Некоторые ветви только клонятся к земле, а некоторые совсем не выдерживают веса.



Снимками весенне-зимней сказки 29 марта с «Фонтанкой» делятся читатели. Из-за снега подломилась сирень на детской площадке на улице Черкасова — на фотографии виден человек в спецодежде, который осматривает ветви.