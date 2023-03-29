Деревья не вынесли весенне-зимней сказки. Петербург ощутил мощь мартовского снега

Деревья в Петербурге обзавелись пушистыми снежными шапками, но уборы оказались неожиданно тяжелыми. Некоторые ветви только клонятся к земле, а некоторые совсем не выдерживают веса.
Снимками весенне-зимней сказки 29 марта с «Фонтанкой» делятся читатели. Из-за снега подломилась сирень на детской площадке на улице Черкасова — на фотографии виден человек в спецодежде, который осматривает ветви.
Проще приходится елям в Павловском парке — они высокие и могучие, снегопад им нипочем.
Тем не менее случай с сиренью — не единичный. В других частях города деревья угрожающе нависают над припаркованными машинами, щедро посыпая их снегом. Кое-где ветки лежат на земле, придавленные снегом, а где-то тонкие стволы ломаются. Например, на улице Евдокима Огнева жертвами снега пали сразу несколько деревьев.
Последствия снегопада на улицах Петербурга устраняют более 700 уборочных машин. Горожан просят быть поосторожнее с деревьями — на улице Луначарского уже оказались повреждены три автомобиля.
За разгулом стихии следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».