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    Дорожники показали, как борются с весенним снегопадом в Ленобласти. Водителям советуют не расслабляться

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    дорожный комитет Ленобласти

    Снежный шторм, накрывший со вчерашнего дня Ленинградскую область, а затем и Петербург, заставил снова выгнать на дороги снегоуборочную технику. В ближайшие дни ожидают до 18 см осадков.

    Последствия снегопада в Ленобласти убирают более 300 единиц спецтехники. За сутки от снега и наледи очистили почти 8 тысяч километров дорог и обочин, сообщает 29 марта пресс-служба администрации региона. Однако водителей предупреждают: ближайшие три дня в области сохранится сложная погода. Высота выпавшего снега местами будет достигать 18 сантиметров, а температура воздуха будет колебаться между –10 и +2 градусами — ночью будет морозить, а днем теплеть и таять.

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    Днем 29 марта сильный мокрый снег ожидают в восточных районах Ленобласти, а к вечеру — в западных. В Петербурге снег тоже будет падать большую часть дня, а потом обещают заметное похолодание. Сообщения о дорожной обстановке в Ленобласти принимает круглосуточная горячая линия «Ленавтодора» по телефону 8(812) 251-42-84. Также о сложных ситуациях можно сообщать областным дорожникам в «Телеграме».

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    Ленинградская областьУборка дорогСнег
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