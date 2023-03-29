Дорожники показали, как борются с весенним снегопадом в Ленобласти. Водителям советуют не расслабляться

Снежный шторм, накрывший со вчерашнего дня Ленинградскую область, а затем и Петербург, заставил снова выгнать на дороги снегоуборочную технику. В ближайшие дни ожидают до 18 см осадков.

Последствия снегопада в Ленобласти убирают более 300 единиц спецтехники. За сутки от снега и наледи очистили почти 8 тысяч километров дорог и обочин, сообщает 29 марта пресс-служба администрации региона. Однако водителей предупреждают: ближайшие три дня в области сохранится сложная погода. Высота выпавшего снега местами будет достигать 18 сантиметров, а температура воздуха будет колебаться между –10 и +2 градусами — ночью будет морозить, а днем теплеть и таять.