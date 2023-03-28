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    Пара руферов устроила фотосессию на соборе Святого Михаила на Васильевском

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    2 комментария

    На Васильевском острове решили выйти в свет молодые руферы. Они красовались на верхушке евангелическо-лютеранского храма Святого Михаила, устроив фотосессию.

    читатель «Фонтанки»

    Кадры с любителями высоты «Фонтанке» 28 марта прислал читатель. Он уточнил, что видел руферов около 10:30 утра. Видно, что подростки позируют автору видео — сначала сидят, а потом встают, и один показывает «козу».

    Прошлой весной еще один любитель острых ощущений забрался на высоковольтную ЛЭП в Мурино. На него вышли посмотреть местные жители, подоспела и полиция.

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    Комментарии 2

    Slava_Rossii228 Мар 2023 в 13:17
    Смелые ребята, кто бы что ни говорил.
    +1−0
    funtanka28 Мар 2023 в 13:13
    C такими талантами и до сих пор в тылу.
    +0−0
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