Пара руферов устроила фотосессию на соборе Святого Михаила на Васильевском

На Васильевском острове решили выйти в свет молодые руферы. Они красовались на верхушке евангелическо-лютеранского храма Святого Михаила, устроив фотосессию.
читатель «Фонтанки»
Кадры с любителями высоты «Фонтанке» 28 марта прислал читатель. Он уточнил, что видел руферов около 10:30 утра. Видно, что подростки позируют автору видео — сначала сидят, а потом встают, и один показывает «козу».
Прошлой весной еще один любитель острых ощущений забрался на высоковольтную ЛЭП в Мурино. На него вышли посмотреть местные жители, подоспела и полиция.