В Мурино неизвестный забрался на высоковольтную ЛЭП. Внизу его дожидалась полиция

Неизвестный мужчина забрался на верхушку высоковольтной ЛЭП в Ленобласти 7 мая. Дело происходит в Мурино. Многие жители вышли посмотреть на экстремала, наблюдает за ним и полиция.
Как рассказал «Фонтанке» очевидец, ЛЭП, на которой стоит то ли руфер, то ли сумасшедший, находится на проспекте Авиаторов Балтики, 15. Впрочем, довольно быстро он оказался внизу. По своей воле или нет — неизвестно. На фото очевидца видно, что мужчину посадили в машину скорой помощи.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.