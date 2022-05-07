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    В Мурино неизвестный забрался на высоковольтную ЛЭП. Внизу его дожидалась полиция

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    4 комментария

    Неизвестный мужчина забрался на верхушку высоковольтной ЛЭП в Ленобласти 7 мая. Дело происходит в Мурино. Многие жители вышли посмотреть на экстремала, наблюдает за ним и полиция.

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    Как рассказал «Фонтанке» очевидец, ЛЭП, на которой стоит то ли руфер, то ли сумасшедший, находится на проспекте Авиаторов Балтики, 15. Впрочем, довольно быстро он оказался внизу. По своей воле или нет — неизвестно. На фото очевидца видно, что мужчину посадили в машину скорой помощи.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (4)

    denem
    Беглов затих, странно, наверное новую идею вынашивает
    xepnuminu
    на вову соловьва похож.
    OttoVonNasmorck
    То он по роддомам в маске ходит, то на ЛЭП забирается. Странный у нас губер.
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